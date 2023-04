Formula E: Ιστορικό 1-2 της Jaguar στη συγκλονιστική μάχη του Βερολίνου (vid)

Το παλιό αεροδρόμιο της γερμανικής πόλης φιλοξένησε ένα ePrix με ρεκόρ προσπεράσεων και αλλαγών στην πρωτοπορία!

Όσοι βρέθηκαν στις κατάμεστες κερκίδες του παλιού αεροδρομίου του Τέμπελχοφ αλλά και οι δημοσιογράφοι ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο Κώστας Παστρίμας του gMotion by Gazzetta, είδαν να γράφεται ιστορία.

Το έβδομο φετινό ePrix για τη Formula E που ήταν και το πρώτο εκ των δύο αυτού του Σαββατοκύριακου στο Βερολίνο, είχε μία σειρά γεγονότων που δεν είχαμε δει ξανά στην ιστορία του θεσμού.

Για πρώτη φορά η Jaguar έκανε το 1-2, με νικητή τον Μιτς Έβανς και τον Σαμ Μπερντ να τον πλαισιώνει. Σε έναν αγώνα όπου είδαμε συνολικά 190 (!) προσπεράσεις και 53 αλλαγές στην πρωτοπορία, με οκτώ οδηγούς να περνούν από την κορυφή της κατάταξης! Κι όχι, δεν υπάρχουν τυπογραφικά λάθη στους παραπάνω αριθμούς.

The best moments from one of the best races in Formula E history 🔥@SABIC #BerlinEPrix pic.twitter.com/GG9kf4RLLb