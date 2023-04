Σαν Σήμερα: Η συγκινητική νίκη του Σουμάχερ στην Ίμολα

Τα βιβλία της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της F1 είναι γεμάτα με λαμπερές ιστορίες που έχουν αφήσει το στίγμα τους. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της ημέρας.

Ποιος ήταν ο πρώτος πρωταθλητής της Formula 1 από τις ΗΠΑ; Γιατί ο Μίκαελ Σουμάχερ δεν πανηγύρισε τη νίκη του στην Ίμολα το 2003; Πότε έκανε το πρώτο της 1-2 η Mercedes στην Κίνα; Ποια ήταν η τελευταία νίκη της Audi στο WRC; Ποιο ιστορικό γεγονός πραγματοποιήθηκε πριν από 15 χρόνια στο Indycar; Οι απαντήσεις ακολουθούν παρακάτω στα γεγονότα που έγιναν Σαν Σήμερα, 20/4, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1927, γεννήθηκε ο πρώτος Αμερικανός πρωταθλητής της Formula 1, Φιλ Χιλ. Εισήλθε στο πρωτάθλημα το 1958 και κατέκτησε την πρώτη του νίκη στο GP Ιταλίας του 1960, όπου είχε οδηγήσει μια Ferrari 246, σηματοδοτώντας την τελευταία νίκη για μονοθέσιο με τον κινητήρα στο εμπρός μέρος. Η επόμενη σεζόν είδε τους κανονισμούς να αλλάζουν, με τους κινητήρες 1500cc να αποτελούν πλέον τη νέα νόρμα στα ανασχεδιασμένα μονοθέσια. Η Ferrari ήταν η μόνη ομάδα που είχε προετοιμαστεί κατάλληλα, με την υπόθεση τίτλος ως εκ τούτου να κρίνεται ανάμεσα στον Χιλ και τον teammate του, Βόλφγκανγκ Φον Τριπς. Ο Γερμανός δυστυχώς σκοτώθηκε στο GP Ιταλίας μαζί με άλλους 15 θεατές και ο τίτλος κατέληξε στον Χιλ. Ο Αμερικανός συνέχισε σποραδικά στη Formula 1 έως το 1966 αλλά πλέον είχε ήδη εστιάσει στους αγώνες αντοχής, οδηγώντας τη Ferrari σε τρεις νίκες στις 12 ώρες του Σίμπρινγκ και στις 24 ώρες Λε Μαν.

Σαν σήμερα το 1987, ο Χάνου Μίκολα επικράτησε στο μαραθώνιο Ράλλυ Σαφάρι και κατέκτησε την 18η και τελευταία του νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC). Οδηγώντας ένα Audi 200 Quattro με συνοδηγό τον Αρνέ Χερτζ, ο πρωταθλητής του 1983 άφησε πίσω του το έτερο Audi του Βάλτερ Ρερλ, προσφέροντας στη γερμανική φίρμα την 24η και τελευταία της νίκη στη διοργάνωση.

Σαν σήμερα το 2003, ο Νταϊτζίρο Κάτο υπέκυψε στους σοβαρούς τραυματισμούς που αποκόμισε στο GP Ιαπωνίας του MotoGP δύο εβδομάδες νωρίτερα και έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία μόλις 26 χρονών. Ο πολλά υποσχόμενος Ιάπωνας αναβάτης είχε ήδη κάνει πράγματα και θαύματα με τη Honda στη μικρή κατηγορία 250cc, ενώ είχε κερδίσει δύο φορές τον δημοφιλή 8ωρο αγώνα αντοχής της Σουζούκα. Όταν αναρριχήθηκε στη νέα μεγάλη κατηγορία του MotoGP το 2002, είχε κάνει από νωρίς αίσθηση, ανεβαίνοντας δύο φορές στο βάθρο. Δυστυχώς, δυστύχημά στη Σουζούκα έβαλε ένα άδοξο τέλος σε μια δυνητικά σπουδαία καριέρα.

