Σαν Σήμερα: Ο επικός τερματισμός των Σένα-Μάνσελ

Τα βιβλία της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της F1 είναι γεμάτα με λαμπερές ιστορίες που έχουν αφήσει το στίγμα τους. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της ημέρας.

Λίγοι είναι αυτοί που είχαν τέτοια επίδραση στο μηχανοκίνητο αθλητισμό όπως ο Νταν Γκέρνι που γεννήθηκε πριν από 92 χρόνια. Επιπλέον, σήμερα θα θυμηθούμε έναν από τους πιο εμβληματικούς τερματισμούς στην ιστορία της Formula 1 και το 600ό της Grand Prix. Επίσης, σαν σήμερα δύο πρωταθλητές κέρδισαν αγώνα στο MotoGP.

Διαβάστε τι έγινε Σαν Σήμερα, 13/4, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1931, γεννήθηκε ένας από τους πιο επιτυχημένους πολυπράγμονες οδηγούς στην ιστορία των αγώνων, ο Νταν Γκέρνι. Ο Αμερικανός έκανε ντεμπούτο στη Formula 1 το 1959 με τη Ferrari και υπήρξε ένας εκ των κορυφαίων οδηγών στα 1960s, κερδίζοντας αγώνες στη Formula 1, το IndyCar, το NASCAR, το Can-Am και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σπορ Αυτοκινήτων (WSC). Είναι ο μοναδικός που κέρδισε Grand Prix με την Porsche καθώς και ο πρώτος νικητής της Brabham.

Το 1966 ίδρυσε τη δική του ομάδα και το 1967 κατέκτησε την τέταρτη και τελευταία του νίκη στο πρωτάθλημα, επικρατώντας στο GP Βελγίου με μια πανέμορφη Eagle Mk1. Την ίδια χρονιά είχε κερδίσει και στις 24 ώρες Λε Μαν, ξεκινώντας το διαχρονικό τελετουργικό πανηγυρισμών με σαμπάνια στο βάθρο. Ο Γκέρνι υπήρξε επίσης ένας αξιόπιστος μηχανικός καινοτομώντας με το «Gurney flap», μια μικρή και απλή προέκταση της πίσω αεροτομής που στοχεύει σε χαμηλή αεροδυναμική αντίσταση και υψηλή απόδοση.

Σαν σήμερα, επίσης το 1940, γεννήθηκε ο τέως πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (FIA), Μαξ Μόσλεϊ. Δικηγόρος και ερασιτέχνης οδηγός αγώνων, ο Βρετανός είχε ιδρύσει τη March Engineering το 1969 μαζί με τους Άλαν Ρις, Γκρέιαμ Κόκερ και Ρόμπιν Χερντ, διευθύνοντάς την έως το 1977. Στο διάστημα αυτό αποτέλεσε σημαντικός παράγοντας στις επιτυχίες της φίρμας κυρίως στις μικρές κατηγορίες μονοθεσίων, αναλαμβάνοντας από το 1978 ρόλο νομικού συμβούλου στην Ομοσπονδία Κατασκευαστών της FOCA. Για χρόνια ήταν εκπρόσωπός της μαζί με τον Μπέρνι Έκλεστον και το 1991 έγινε πρόεδρος στη FISA, η οποία αναδιοργανώθηκε το 1993 και εξελίχθηκε στη σημερινή FIA. Ο Μόσλεϊ διατηρήθηκε στη θέση του προέδρου στο νέο Σώμα, συμβάλλοντας στη βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και στη χρήση «πράσινης» τεχνολογίας στα μηχανοκίνητα σπορ. Το 2009 παρέδωσε την προεδρία στον Ζαν Τοντ και δυστυχώς οδηγήθηκε στην αυτοχειρία τον Μάιο του 2021, έχοντας ήδη διαγνωστεί με καρκίνο σε τελικό στάδιο.

Everyone at Formula 1 is deeply saddened to learn of the death of Max Mosley



From a team owner to FIA president, he transformed our sport - and his legacy, particularly in safety, will last for generations



Our thoughts are with his family and friends pic.twitter.com/DPrqazxS9r