Ο Κέισι Στόνερ εκτόξευσε τα βέλη του προς τους διοικούντες την F1 και μίλησε για σκηνές ντροπής, αναφερόμενος στη διαχείριση του αγώνα.

Ο Κέισι Στόνερ, δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής MotoGP, επισκέφτηκε τη Μελβούρνη την Κυριακή που μας πέρασε για να παρακολουθήσει το Grand Prix Αυστραλίας της Formula 1. Ο Αυστραλός θρύλος των αγώνων μοτοσικλέτας ήταν πολύ επικριτικός προς τους διοργανωτές για το «φιάσκο» του Αυστραλιανού GP με τις τρεις κόκκινες σημαίες και τον τερματισμό τελικά υπό το καθεστώς Αυτοκινήτου Ασφαλείας.

Σε ανάρτηση που έκανε στα social media, ο Στόνερ έγραψε αναφερόμενος στην FIA: «Σήμερα ντροπιαστήκατε με την Formula 1. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να γίνει αυτός ο χαμός. Παρακαλώ θυμηθείτε ότι πρώτα αυτό είναι ένα άθλημα και σε δεύτερη φάση είναι θέαμα, όχι το αντίθετο».

Ο Στόνερ ποτέ δεν μάσησε τα λόγια του, ακόμα και όταν αγωνιζόταν στο MotoGP και ένας από τους λόγους που διέκοψε πρόωρα την καριέρα του ήταν η στροφή του πρωταθλήματος προς το εμπορικό θέαμα.

@fia you have embarrassed yourselves today with @F1 What an unnecessary mess.

Please remember everyone, this is a sport first and entertainment second, not the other way around.