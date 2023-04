Πρόσωπο της χρονιάς ο σχεδιαστής της Hyundai

Εκτός από τα αυτοκίνητα της Hyundai, βραβεύονται και οι άνθρωποι που τα σχεδιάζουν.

Η Hyundai βρίσκεται σε μια από τις καλύτερες στιγμές της ιστορίας της έχοντας πετύχει όλους τους στόχους της και μάλιστα με το παραπάνω. Τα μοντέλα της είναι εξαιρετικά, γεμάτα καινοτομίες στους τομείς της ασφάλειας και της τεχνολογίας, ενώ διακρίνονται και στον τομέα του σχεδιασμού, έναν τομέα που μέχρι τώρα μονοπωλούσαν οι Ευρωπαίοι.

Απόδειξη της εξαιρετικής πορείας και στον τομέα του σχεδιασμού είναι η πρόσφατη βράβευση του επικεφαλής σχεδιασμού της εταιρείας. Ο κ. ΣανγΓιούπ Λι, Επικεφαλής του Hyundai και Genesis Global Design Center, ανακηρύχθηκε Πρόσωπο της Χρονιάς 2023 για την Αυτοκινητοβιομηχανία παγκοσμίως, σύμφωνα με την κριτική επιτροπή των World Car Awards (WCA) που εκπροσωπείται από περισσότερους από 100 ειδικούς του κλάδου και δημοσιογράφους.

Αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που η Hyundai κατακτά τον συγκεκριμένο τίτλο καθώς και το 2023 το βραβείο είχε καταλήξει στα χέρια του Λούκ Ντίνκερβόλκε, Προέδρου και Επικεφαλής του τμήματος δημιουργίας του Ομίλου Hyundai. Φέτος, η WCA βράβευσε τον κ. Λι για την δημιουργικότητα στα καινοτόμα πρωτότυπα οχήματα και αυτοκίνητα παραγωγής που παρουσιάστηκαν το 2022, συμπεριλαμβανομένων των Hyundai Ioniq 6, του νέου Kona και του N Vision 74.

Παράλληλα, τιμήθηκε το Hyundai Ioniq 5 το οποίο είχε αρκετές διακρίσεις πέρυσι στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου της Νέας Υόρκης, όπως το World Car of the Year, το World Electric Vehicle of the Year και το World Car Design of the Year. Ο κ. Λι σχολίασε: «Αυτή η τιμή δεν αφορά στην αναγνώριση ενός ατόμου, αλλά είναι η απόδειξη ενός κοινού συλλογικού πάθους για δημιουργικότητα που ενθαρρύνεται από την αφοσίωση της ανώτατης διοίκησης της Hyundai που μας έθεσε υψηλού στόχου. Είναι η ακλόνητη δέσμευση πολλών ταλαντούχων ανθρώπων που συμβάλλουν στο να γίνει το Hyundai Design αυτό που είναι σήμερα».