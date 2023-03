Ο Ολλανδός της Red Bull Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της F1, στο σιρκουί της Τζέντα.

Το δεύτερο αγωνιστικό τριήμερο της Formula 1 για το 2023 άρχισε, με ομάδες και οδηγούς να ρίχνονται στη μάχη για το FP1 του Grand Prix Σαουδικής Αραβίας. Τα πρώτα 60 λεπτά δράσης στο σιρκουί της Τζέντα μπορεί να μην έδωσε μια πλήρως αντιπροσωπευτική εικόνα, όμως το ποιοι είναι γρήγοροι και ποιοι δυσκολεύονται ήταν εμφανές.

Ταχύτερος στη διαδικασία ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing και μάλιστα με μεγάλη διαφορά έναντι του ανταγωνισμού. Ο Ολλανδός με τη μαλακή γόμα σημείωσε χρόνο 1:29,617 στην εκπνοή της περιόδου και ήταν τέσσερα δέκατα του δευτερολέπτου ταχύτερος του teammate του, Σέρχιο Πέρεζ. Ο Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin ακολούθησε, με τον Λανς Στρολ στην 4η θέση για τη βρετανική ομάδα. O Ισπανός ήταν από την αρχή στις πρώτες θέσεις και στην κατάταξη ήταν 0,698 δευτερόλεπτα πιο αργός από τον Φερστάπεν.

Οι δύο οδηγοί της Mercedes-AMG, Τζορτζ Ράσελ και Λιούις Χάμιλτον βρέθηκαν στις θέσεις 5 και 6, όμως ήταν 1,1 δευτερόλεπτα μακριά από τον ταχύτερο χρόνο της διαδικασίας. Ο Κάρλος Σάινθ με τη Scuderia Ferrari ήταν στην 7η θέση, 1,2 δευτερόλεπτα μακριά από τον Φερστάπεν, με την ιταλική ομάδα να κρύβει μέρος της απόδοσης του μονοθεσίου της στο FP1.

Εντός της πρώτης 10άδας είδαμε άλλες τρεις ομάδες. Ο Πιέρ Γκασλί ήταν στην 6η θέση για την Alpine, ενώ πίσω του βρέθηκαν οι Άλεξ Άλμπον με Williams και Γιούκι Τσουνόντα για τη Scuderia AlphaTauri.

That was just a little too close! 😳 #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/s4xHswq5aM

Εκτός της πρώτης 10άδας ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ για τη Ferrari, ενώ αρκετά πίσω στην κατάταξη ήταν οι οδηγοί των Haas, Alfa Romeo και McLaren.

Στη διαδικασία είδαμε ομάδες στο δεύτερο μισό να βάζουν πολλά καύσιμα στα μονοθέσιά τους, ώστε να πάρουν δεδομένα για το ρυθμό αγώνα. Η φύση της πίστας με αρκετά τυφλά σημεία έκρυβε κινδύνους, με πολλούς οδηγούς να έχουν παράπονα για την κίνηση που διέκοπτε το πρόγραμμά τους.

📻: "UNBELIEVABLE"



Traffic is proving to be an issue for those out on track, with Lance Stroll the latest affected! 😩#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/CcnntiVZd4