WSBK: Θέαμα και κόκκινες σημαίες στην Ινδονησία

Ο δεύτερος γύρος του WSBK έκρυβε δύο κόκκινες σημαίες και αμέτρητες πτώσεις στην πίστα Μανταλίκα.

Άκρως εντυπωσιακός και με πολλά απρόοπτα ήταν ο δεύτερος γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Superbike που πραγματοποιήθηκε στην πίστα Μανταλίκα της Ινδονησίας. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν για μια ακόμα φορά ο πρωταθλητής Άλβαρο Μπαουτίστα, ωστόσο αυτήν τη φορά δεν έκανε τον γνωστό του περίπατο όπως έκανε στην Αυστραλία.

Στον πρώτο αγώνα του Σαββάτου, ο Ισπανός της Ducati ήταν πολύ δυνατός και κατάφερε να κερδίσει μπροστά από τις δύο εργοστασιακές Yamaha των Τόπρακ Ραζγκατλίογλου και Ανδρέα Λοκατέλι. Τα απρόοπτα ξεκίνησαν από τον αγώνα Superpole όταν μόλις στο 2ο γύρο είχαμε ένα συμβάν μεταξύ των Άλεξ Λόους, Λόρις Μπάζ και Ντανίλο Πετρούτσι. Η κόκκινη σημαία ήρθε έναν γύρο αργότερα, όταν ο Τζόναθαν Ρέα έπεσε στο ίδιο σημείο του πρώτου ατυχήματος και βγήκε η κόκκινη σημαία.

VICTORY FOR @toprak_tr54 in the Tissot Superpole Race 🥇✨✊#IDNWorldSBK 🇮🇩 pic.twitter.com/5AiBtlVAfb