WSBK Aragon: Δυναμίτης ο Άλβαρο Μπαουτίστα με Ducati

Ο Άλβαρο Μπαουτίστα κέρδισε τους δύο από τους τρεις αγώνες στο Άραγκον και ξεκίνησε με το δεξί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike.

Ανάμεσα στη Formula 1, το MotoGP, τον αγώνα Formula E και τον αγώνα IndyCar είχαμε και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Ο πρώτος γύρος του πρωταθλήματος πραγματοποιήθηκε στην πίστα Aragon στην Ισπανία και εκείνος που έκλεψε την παράσταση ήταν ο Άλβαρο Μπαουτίστα. Ο έμπειρος Ισπανός αναβάτης επέστρεψε μετά από ένα ατυχές πέρασμα από την Honda στην Ducati και αμέσως βρήκε το δρόμο προς την κορυφή.

Ο Μπαουτίστα βρέθηκε στη δεύτερη θέση στον πρώτο αγώνα του Σαββάτου, ωστόσο στο δεύτερο σκέλος και στον αγώνα σπριντ κυριάρχησε κερδίζοντας τους δύο από τους τρεις αγώνες του τριημέρου. Πλέον ο Ισπανός είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 57 βαθμούς έχοντας μια ικανότατη Ducati Panigale V4 στα χέρια του. Ο Τζόναθαν Ρέα με την Kawasaki ήταν αρκετά ανταγωνιστικός στο Aragon κερδίζοντας τον πρώτο αγώνα και παίρνοντας τη δεύτερη θέση στους δύο επόμενους. Ο Ρέα δείχνει ακόμα ότι είναι ένα από τα φαβορί για τον τίτλο, αν και ο ανταγωνισμός φέτος φαίνεται δυνατός.

Στην 3η θέση της βαθμολογίας βρέθηκε ο Τοπράκ Ραζγκατλίογλου με την εργοστασιακή Yamaha R1. Ο Τούρκος πρωταθλητής δεν κατάφερε να μπει στη μάχη της νίκης στους τρεις αγώνες και προτίμησε να μαζέψει με ασφάλεια τους βαθμούς της 3ης θέσης. Εξαιρετική ήταν η εμφάνιση της Honda με τους Ίκερ Λεκουόνα (πρώην αναβάτης MotoGP με KTM) και Τσάβι Βιέρν να φέρνουν την CBR1000RR-R SP στην 5η και 6η θέση αντίστοιχα έχοντας τον Μάικλ Ρινάλντι μπροστά τους με την δεύτερη Ducati Panigale.

