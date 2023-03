Πανευτυχής ήταν ο Ισπανός οδηγός της Aston Martin στην F1 έπειτα από τον εντυπωσιακό αγώνα του στο GP Μπαχρέιν.

Ο πιο ευτυχισμένος οδηγός της Formula 1 μετά την ολοκλήρωση του Grand Prix Μπαχρέιν είναι δίχως αμφιβολία ο Φερνάντο Αλόνσο. Ο Ισπανός απέδειξε πως η ταχύτητα της Aston Martin φέτος είναι πραγματική, τερματίζοντας μόνο πίσω από τους δύο οδηγούς της Red Bull Racing.

Σε ένα θαυμάσιο αγώνα, έκανε προσπεράσματα, είχε τρομερή διαχείριση ελαστικών και ανέβηκε στο βάθρο για πρώτη φορά μετά το GP Κατάρ το 2021. Μετά το πέσιμο της καρό σημαίας, ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του για το αποτέλεσμα που πήρε στο Σακχίρ.

«Πρώτα απ’ όλα πρέπει να πω ένα μπράβο στον Λανς. Πριν από τέσσερις ημέρες έκανε χειρουργική επέμβαση και σήμερα μάχεται με όλους τους οδηγούς. Φοβερό αποτέλεσμα για την ομάδα, ήταν ένα φανταστικό τριήμερο. Το βάθρο στον πρώτο αγώνα είναι φανταστικό. Αυτό που έκανε η Aston Martin, να έχει το δεύτερο ταχύτερο μονοθέσιο στον πρώτο αγώνα, είναι αδιανόητο», είπε ο Ισπανός.

Όσο για τις σκληρές μονομαχίες που έδωσε με τους Κάρλος Σάινθ και Λιούις Χάμιλτον, ανέφερε: «Προφανώς, θα ήταν καλύτερα αν εκκινούσα μπροστά τους, αλλά είχαμε κακή εκκίνηση. Έπρεπε να παλέψουμε περισσότερο, είχα περισσότερη αδρεναλίνη σίγουρα. Ελπίζω να το απόλαυσε ο κόσμος, εμείς σίγουρα το κάναμε».

Με το αποτέλεσμα στο Μπαχρέιν, η Aston Martin βρίσκεται στη 2η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, έχοντας όπως ανέφερε και ο Αλόνσο, το δεύτερο ταχύτερο μονοθέσιο, μπροστά από τις Ferrari και Mercedes.

P7 in the Constructors’ Championship last year.



P3 at the #BahrainGP.#NewEnergy pic.twitter.com/1bepjAakqZ