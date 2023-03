Ο πρώην ισχυρός άνδρας της F1, Μπέρνι Έκλεστον, πιστεύει πως υπάρχει μόνο ένας 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και αυτός είναι ο Μίκαελ Σουμάχερ.

Η σεζόν της Formula 1 το 2008 ήταν από τις πιο συναρπαστικές της ιστορίας. Η μάχη ανάμεσα στους Λιούις Χάμιλτον και Φελίπε Μάσα κρίθηκε κυριολεκτικά στην τελευταία στροφή του πρωταθλήματος. Αδιαμφισβήτητα, πρόκειται για το πιο συναρπαστικό φινάλε στην ιστορία του σπορ, τουλάχιστον μέχρι εκείνο του 2021.

Ο οδηγός της McLaren πήρε τον πρώτο του τίτλο μόλις στη δεύτερη σεζόν του στην F1, υπό δραματικές συνθήκες. Όμως τα πράγματα θα μπορούσαν να εξελιχθούν πολύ διαφορετικά.

Ο πρώην ιδιοκτήτης των πνευματικών δικαιωμάτων της Formula 1, Μπέρνι Έκλεστον, αποκάλυψε πως μαζί με τον πρώην πρόεδρο της FIA γνώριζαν την αλήθεια για το «στημένο» αγώνα στη Σιγκαπούρη από πλευράς Renault για να κερδίσει ο Φερνάντο Αλόνσο.

«Ο Μόσλεϊ κι εγώ είχαμε πληροφορηθεί το 2008 για το τι είχε γίνει στη Σιγκαπούρη. Ο Νέλσον Πικέ είχε πει στον πατέρα του πως του ζητήθηκε από την ομάδα να χτυπήσει επίτηδες στον τοίχο το μονοθέσιό του για να προκαλέσει την είσοδο του αυτοκινήτου ασφαλείας για να βοηθήσει τον teammate του Φερνάντο Αλόνσο να κερδίσει τον αγώνα. Αποφασίσαμε να μην κάνουμε τίποτα εκείνη την περίοδο. Θέλαμε να προστατέψουμε το σπορ και να το σώσουμε από ένα τεράστιο σκάνδαλο», ανέφερε ο Βρετανός σύμφωνα με το F1-Insider.

Ο 92χρονος πιστεύει πως η τότε επιλογή του και του Μόσλεϊ ήταν λανθασμένη. Γι’ αυτό και θεωρεί τον Μίκαελ Σουμάχερ το μοναδικό οδηγό της Formula 1 με 7 τίτλους: «Είχαμε αρκετές πληροφορίες για να κάνουμε την έρευνά μας. Υπό τις συνθήκες αυτές, έπρεπε να ακυρώσουμε τα αποτελέσματα του αγώνα. Αυτό σημαίνει πως δεν θα είχε παίξει ρόλο στη βαθμολογία. Έτσι, ο Μάσα θα είχε αναδειχθεί παγκόσμιος πρωταθλητής και όχι ο Λιούις Χάμιλτον. Ακόμα νιώθω άσχημα για τον Μάσα σήμερα. Έκανε τα πάντα σωστά. Του έκλεψαν έναν τίτλο που άξιζε, ενώ ο Χάμιλτον είχε όλη την τύχη του κόσμου και κέρδισε το πρώτο του πρωτάθλημα. Σήμερα θα το χειριζόμουν διαφορετικά. Γι’ αυτό για εμένα ο Μίκαελ Σουμάχερ είναι ο μοναδικός οδηγός που έχει επτά πρωταθλήματα. Ακόμα κι αν τα στατιστικά μιλούν διαφορετικά».

#OnThisDay in 2008 🗓@LewisHamilton wins his first #F1 title after a dramatic final lap in Brazil 🏆#OTD pic.twitter.com/nRvaE8VWTY