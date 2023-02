Τελικά οι «δανεικοί» δεν είναι φαινόμενο που περιορίζεται μόνο στο χώρο του ποδοσφαίρου, το βλέπουμε και στην F1.

Όταν η McLaren παρουσίασε την νέα MCL60 με την οποία θα μάχεται φέτος στις πίστες του μαγικού κόσμου της Formula 1, στη σκηνή ανέβηκαν μόνο δύο οδηγοί. Το επίσημο αγωνιστικό δίδυμο των Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι.

Όμως παρότι επίσημα δεν έχει δικό της εφεδρικό/δοκιμαστή, πράγμα λογικό σε ένα βαθμό αφού έχουν καταργηθεί οι δοκιμές εξέλιξης μεσούσης της σεζόν, κατέληξε να μπαίνει στη σεζόν του 2023 με τρεις!

Πως έγινε αυτό; Βάσει του μοτίβου που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και θέλει τις ομάδες να μοιράζονται εφεδρικούς – πράγμα που συμβαίνει ειδικά στις ομάδες που χρησιμοποιούν υβριδικές μηχανές της Mercedes.

Μετά λοιπόν τον τρίτο οδηγό της γερμανικής ομάδας, τον Μικ Σουμάχερ, που έκανε seat-fitting στο πορτοκαλί μονοθέσιο, η McLaren ανακοίνωσε και συμφωνία με την Aston Martin.

Βάσει αυτής, θα μπορεί να χρησιμοποιήσει αν χρειαστεί, έναν από τους δύο εφεδρικούς των «πράσινων» - είτε τον έμπειρο Βέλγο Στόφελ Φαντούρν που παράλληλα αγωνίζεται στη Formula E με την DS Penske, είτε τον πρωταθλητή της Formula 2, Φελίπε Ντρούγκοβιτς.

«Θα έχουμε πρόσβαση στους εφεδρικούς οδηγούς της Aston Martin F1, Ντρούγκοβιτς και Φαντούρν, σε περίπτωση που χρειαστεί να εκτελέσουν χρέη οδηγού στους πρώτους 15 αγώνες του 2023», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση της McLaren, με την αντίστοιχη ανακοίνωση της ομάδας του Σίλβερστον να λέει λίγο πολύ τα ίδια.

Ο αριθμός 15 θέτει ως λήξη της οψιόν το Grand Prix Ιταλίας, που θα διεξαχθεί στην ιστορική πίστα της Μόντσα, στις 3 Σεπτεμβρίου.

