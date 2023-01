WRC 2023: Τρία μεγαθήρια για ένα θρόνο

To παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλλυ είναι έτοιμο για μία ακόμη συναρπαστική σεζόν, με τους τρεις κατασκευαστές που παίρνουν μέρος να κυνηγούν την απόλυτη δόξα.

Η νέα χρονιά του WRC είναι προ των πυλών, με το Ράλλυ Μόντε Κάρλο να βρίσκεται λίγα 24ωρα μακριά. Τα πληρώματα είναι έτοιμα για μία νέα πρόκληση στα θηριώδη Rally1 αγωνιστικά αυτοκίνητα που θα αγωνιστούν σε όλες τις συνθήκες.

Άπαντες ξεκινούν σχεδόν από το μηδέν το 2023, με αρκετές αλλαγές να έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου. Νέα πρόσωπα, μετακινήσεις οδηγών και ένα ταξίδι στο άγνωστο μας προϊδεάζουν για μία συναρπαστική χρονιά.

Ας δούμε όμως τις ομάδες και τους συμμετέχοντες της φετινής χρονιάς του WRC.

H ιαπωνική φίρμα θα αγωνιστεί με τέσσερις εργοστασιακές συμμετοχές και μία ιδιωτική το 2023. Ο πρωταθλητής Κάλε Ροβάνπερα με το συνοδηγό του Γιόνε Χάλτουνεν θα υπερασπιστούν τον τίτλο τους και για πρώτη φορά στα χρονιά, ο πρωταθλητής δεν θα έχει τον αριθμό 1. Ο Έλφιν Έβανς με τον Σκοτ Μάρτιν, θέλουν μία καλύτερη σεζόν από το 2022 και θα θέσουν υποψηφιότητα για το πρωτάθλημα οδηγών.

Ο πολυπρωταθλητής του WRC, Σεμπαστιέν Οζιέ, με συνοδηγό τον Βινσάν Λαντέ θα συμμετάσχουν σε συγκεκριμένα ράλλυ, ενώ την Ιαπωνία θα εκπροσωπήσει ο Τακαμότο Κατσούτα, με συνοδηγό τον Άαρον Τζόνστον. Τα δύο πληρώματα θα μοιραστούν το 3ο GR Yaris Rally1.

Με ένα ιδιωτικό Yaris Hybrid θα συμμετάσχει ο Λορένζο Μπερτέλι, μαζί με τον Σιμόνε Σκατόλιν.

One last day of Monte testing with @TakamotoKatsuta and @AaronJ_CoDriver, who will experience the epic event again next week! 💪#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallyeMonteCarlo 🇲🇨 pic.twitter.com/68rPr5wVKx