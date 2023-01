Ο Νάσερ Αλ-Ατίγια κατάκτησε για πέμπτη φορά τη νίκη στο θρυλικό Ράλλυ Ντακάρ, που ολοκληρώθηκε μετά από δύο εβδομάδες στην έρημο.

Στην ιστορία πέρασε το 45ο Ράλλυ Ντακάρ, που αποδείχθηκε ένα από τα πιο απαιτητικά για πληρώματα και αναβάτες αλλά και πιο συγκλονιστικά σε εξέλιξη σε ό,τι αφορούσε στην κατηγορία των δύο τροχών.

Ο Νάσερ Αλ-Ατίγια αποδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο… «Νάσερ της Αραβίας», ο Κέβιν Μπεναβίντες επιβλήθηκε στο θρίλερ των μοτοσικλετών, στα T4 είχαμε ανατροπή στο φινάλε ενώ ο Όστιν Τζόουνς επικράτησε στα T3 και ο Αλεξάντρ Ζιρού πανηγύρισε στις γουρούνες.

Πάμε να δούμε αναλυτικά, πως έκλεισε η φετινή μάχη σε όλες τις κατηγορίες.

Αυτοκίνητα

Μετά τις νίκες το 2011, το 2015 και το 2019 στη Νότια Αμερική αλλά και την περυσινή επικράτησή του στη Σαουδική Αραβία, ο Αλ-Ατίγια κατέκτησε για πέμπτη φορά τη μεγαλύτερη αγωνιστική δοκιμασία στον πλανήτη. Ο οδηγός από το Κατάρ που αγωνιζόταν με το Toyota Hilux της Gazoo Racing, ήταν σε… safe mode στο δεύτερο μισό του αγώνα κι αυτό αποδείχθηκε αρκετό αφού είχε χτίσει τεράστια διαφορά.





Ο τερματισμός τον βρήκε 78 λεπτά μπροστά από τον Σεμπαστιέν Λεμπ (Bahrain Raid Xtreme) που είδε το σερί του να σταματά στις έξι κερδισμένες ειδικές αλλά ισοφάρισε τον καλύτερο τερματισμό του στο Ντακάρ.

Τρίτος γενικής ήταν ο πρωτοεμφανιζόμενος Βραζιλιάνος Λούκας Μοράες, με το Hilux της Overdrive Racing, που εντυπωσίασε με την παρουσία του στην Αραβική Χερσόνησο.

🏁 Stage 1️⃣4️⃣ - Cars 🚗



Provisional top 3:

🥇 Guerlain Chicherit

🥈 Mattias Ekström

🥉 Henk Lategan



2️⃣nd stage win for Guerlain Chicherit in this #Dakar2023



🔴 Follow the other categories live:https://t.co/BrruP0oEtI pic.twitter.com/Fu98mxLQp4 — DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2023

Όσο για την τελευταία ημέρα δράσης, τα 414 χιλιόμετρα (136 εκ των οποίων χρονομετρημένα) με αφετηρία στην Αλ Χοφούφ και τερματισμό στη Νταμάμ, κανένας από τους προαναφερθέντες δεν ήταν στο Top-3. Την ειδική την πήρε ο Γκιρλέν Σισερί με ένα ιδιωτικό Hunter, με δεύτερο στα προσωρινά αποτελέσματα τον Ματίας Έκστρομ με το μοναδικό Audi RS Q e-tron E2 που είχε μείνει στη μάχη και τρίτο τον Χενκ Λάτεγκαν με ένα ακόμα Hilux της Gazoo.

Μοτοσικλέτες

Στους 2 τροχούς το θρίλερ κορυφώθηκε. Στην εκκίνηση, μόλις 12 δευτερόλεπτα χώριζαν τους αναβάτες της Red Bull KTM, Τόμπι Πράις και Κέβιν Μπεναβίντες. Όμως ο Αργεντινός πήρε την κρίσιμη ειδική διαδρομή (δεύτερη συνεχόμενη) και ήταν και 55 δευτερόλεπτα ταχύτερος από τον Αυστραλό, κατακτώντας έτσι τη δεύτερη νίκη του στο Ντακάρ (η πρώτη το 2021).

Ο Αμερικανός Σκάιλερ Χόουζ της Husqvarna ήταν πέμπτος στην τελευταία πράξη αλλά κράτησε μία θέση στο Top-3 της γενικής, έχοντας πίσω του στα τελικά αποτελέσματα τον Πάμπλο Κουιντανίγια της Monster Energy Honda (ήταν τρίτος στην ΕΔ14) και τον teammate του Χιλιανού, τον Γάλλο Αντριέν φαν Μπεβερέν.

T3-T4-Quad

Στα Lightweight Prototypes (T3), η Κριστίνα Γκουτιέρες της Red Bull-Can Am έκανε για πρώτη φορά φέτος τον καλύτερο χρόνο, με τον teammate της, Φρανσίσκο Λόπεζ να ακολουθεί.

Όμως στη γενική κατάταξη, είναι το Αμερικανικό δίδυμο της Red Bull Off-Road Junior Team που επιβλήθηκε, με μεγάλο νικητή τον Όστιν Τζόουνς και δεύτερο τον Σεθ Κιντέρο, ενώ η Ισπανία κατάφερε με αυτό το πλασάρισμα να ανέβει στο Top-3.

Στα SSV (T4), είχαμε τη μεγάλη ανατροπή του φινάλε. Ο Ρόκας Μπατσιούσκα της Red Bull Can-Am ξεκίνησε την ΕΔ14 με προβάδισμα 214 δευτερολέπτων αλλά έχασε 25 λεπτά με αποτέλεσμα να πέσει στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης!

Με την αναποδιά του Λιθουανού, στο 1-2 βρέθηκαν πατέρας και γιος Γκοκζάλ! Τη νίκη πήρε ο πρωτοεμφανιζόμενος Ερίκ που είχε σταθερά ανοδική πορεία σε όλο το ράλλυ, ενώ ο πατέρας του, Μάρεκ, έκλεισε τον αγώνα 29 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Μπατσιούσκα!

Νικητής της συγκεκριμένης δοκιμασίας ήταν, με μικρή διαφορά, ο τοπικός ήρωας Γιασίρ Σεαϊντάν της South Racing Can-Am, με δεύτερο τον μπαμπά Γκοκζάλ και τρίτο τον… θείο (!) Μιχάλ Γκοκζάλ!

Όσο για τις «γουρούνες», φετινός πρωταθλητής αναδείχθηκε ο Αλεξάντρ Ζιρού της Yamaha Racing – SMX, που διαχειρίστηκε εξαιρετικά το μεγάλο προβάδισμα που έχτισε από νωρίς και έφτασε στον τερματισμό με διαφορά 41 λεπτών. Τον Γάλλο πλαισίωσαν στο Top-3 της γενικής ο Αργεντινός Φρανσίσκο Μορένο Φλόρες (Dragon) και ο Αμερικανός Πάμπλο Κοπέτι (Del Amo Motorsports).

🏆 @GiroudAlexandre retains his title in quads!



💪 Winner of 4 scratches in this #Dakar2023, the French rider wins a second consecutive crown, which only the Argentine Alejandro Patronelli had achieved before him (2011-2012).#Dakar2023 pic.twitter.com/oRwVJe16Pf — DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2023

Για την ιστορία, τη νίκη στην ΕΔ14 την πήρε ο Λιθουανός Λαϊσβίντας Κάνσιους (Story Racing S.R.O.)

Φορτηγά

Στην κατηγορία βαρέων-βαρών ο Γιάνους Φαν Κάστερεν της Team De Rooy Iveco απέφυγε τις κακοτοπιές και πήρε τη νίκη. Ήταν η πρώτη του Ολλανδού, στην πέμπτη του συμμετοχή στο Ράλλυ Ντακάρ.

Τη δεύτερη θέση στη γενική πήρε ο Τσέχος Μάρτιν Ματσίκ της MM Technology ενώ στην τρίτη είχαμε αλλαγή σκυτάλης, αντί του μπαμπά Μάρτιν, εκεί βρέθηκε ο γιος Μίτσελ Φαν ντεν Μπρινκ της Team De Rooy Iveco.

🏜 Last day in the dunes today! Have a look at the beautiful scenery of the #Dakar2023. 😍 pic.twitter.com/OOYcBvxfBI January 14, 2023

Η ΕΔ14 είχε ως ταχύτερο τον Λιθουανό Βαϊντότας Πασκεβίτσιους της Fesh Fesh Team που αγωνιζόταν με ένα Tatra Jamal

Το επόμενο Ντακάρ

Με το τρίτο κεφάλαιο του Ράλλυ Ντακάρ να αποδεικνύεται άκρως συναρπαστικό και επιτυχημένο (Αφρική 1979-2007, Νότια Αμερική 2009-2019, Αραβική Χερσόνησος (2020-), δεν τίθεται καν θέμα νέας μετακίνησης του αγώνα.

Το ερωτηματικό ενόψει 2024, είναι αν θα δούμε κάτι που υπήρχε στα χαρτιά απ’ όταν το Ράλλυ Ντακάρ μεταφέρθηκε σε αυτή τη γωνιά του πλανήτη: η επέκτασή του και εκτός Σαουδικής Αραβίας. Αλλά η ανακοίνωση της διαδρομής της επόμενης χρονιάς, είναι ακόμα μήνες μακριά.

Φωτογραφίες: Red Bull Content Pool