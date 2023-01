O θρύλος του WRC κέρδισε άλλη μία ειδική διαδρομή, την ώρα που ο Νάσερ Αλ-Ατίγια εξακολουθεί να έχει το πάνω χέρι στη γενική κατάταξη.

Η δέκατη-τρίτη ειδική διαδρομή του 45ου Ράλλυ Ντακάρ αποτέλεσε μία συνέχεια όσων βλέπαμε τις τελευταίες ημέρες στην έρημο. Ο Σεμπαστιέν Λεμπ ήταν ταχύτερος όλων στους δύο τροχούς αλλά δίχως αντίκρισμα, την ώρα που πάμε για γκραν φινάλε σε δύο κατηγορίες.

Στα Quad όπου η πρωτιά είναι ακόμα ανοιχτή και στις μοτοσικλέτες, όπου το θρίλερ διαρκείας έχει ως αποτέλεσμα, ο νικητής του 2023 να κριθεί στο… φώτο φίνις! Ας τα δούμε αναλυτικά.

Αυτοκίνητα

Ο Σεμπαστιέν Λεμπ (Bahrain Raid Xtreme) ήταν ταχύτερος ξανά! Ήταν η έβδομη πρωτιά του φέτος και μάλιστα η έκτη συνεχόμενη, πράγμα που δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά στην ιστορία αυτού του θρυλικού αγώνα.

Ο Αλσατός που έχει κάνει επική ρελάνς καθώς στο ξεκίνημα της δοκιμασίας είχε πέσει μόλις 54ος, έκοψε άλλα 5μιση λεπτά από την απόσταση που τον χωρίζει από τον πρωτοπόρο της γενικής κατάταξης Νάσερ Αλ-Ατίγια αλλά αυτό δεν ήταν αρεκτό.

Ο οδηγός από το Κατάρ που αγωνίζεται με το Toyota Hilux της Gazoo Racing, διατηρεί συνολικό προβάδισμα 81 λεπτών και με μόλις μία ειδική διαδρομή να απομένει για το φινάλε, μόνο η ατυχία μπορεί να του στερήσει την πέμπτη νίκη!

Τον τρίτο καλύτερο χρόνο τον σημείωσε ο Ματίας Έκστρομ με το μοναδικό Audi RS Q e-tron E2 που έχει μείνει στη μάχη. Ο Σουηδός έχει κάνει μία σειρά από καλούς χρόνους αλλά τα προβλήματα στο πρώτο μισό του μαραθωνίου, τον περιορίζουν στη 15η θέση της γενικής κατάταξης.

Εκεί ο πρωτοεμφανιζόμενος Λούκας Μοράες με το Hilux της Overdrive Racing υποχώρησε στην τρίτη θέση, με δύο ακόμα ιαπωνικά αγωνιστικά να ακολουθούν – αυτά των Ζινιέλ ντε Βιγιέ και Χενκ Λάτεγκαν.

🚗 More fun and games on Stage 1⃣3⃣ #Dakar2023 pic.twitter.com/DxgkbPwxH3 — DAKAR RALLY (@dakar) January 14, 2023

Μοτοσικλέτες

Στους 2 τροχούς ήταν μία ακόμα συγκλονιστική ημέρα, με ατυχήματα και ανατροπές, που οδηγούν σε ένα φινάλε θρίλερ! Στο πεδίο μάχης δεν βγήκε ο Μέισον Κλάιν της KTM που δεν άντεξε τους πόνους που τον ταλαιπωρούσαν από την πτώση του στην ένατη ειδική. Έπειτα ο Ματίας Ουόλκνερ της Red Bull KTM είχε με τη σειρά του ατύχημα και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο με ελικόπτερο.

Ο teammate του, Κέβιν Μπεναβίντες, σταμάτησε για να τον βοηθήσει και εκ των υστέρων, αφαιρέθηκαν από το συνολικό του χρόνο 21 λεπτά. Αυτό τον έχρισε νικητή της ΕΔ13, με το δίδυμο της Husqvarna να ακολουθεί - ο Μάικλ Ντόχερτι στα 27 δευτερόλεπτα και ο Λουτσιάνο Μπεναβίντες στα 57.

Ο Τόμπι Πράις της Red Bull KTM ήταν πέμπτος αλλά δεν απώλεσε τα ηνία στη γενική κατάταξη. Οριακά όμως. Ο Αυστραλός είναι μόλις 12 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Κέβιν Μπεναβίντες, σε ένα αδιανόητα συναρπαστικό φινάλε. Και από κοντά, συγκεκριμένα 91 δευτερόλεπτα, ακολουθεί και ο Σκάιλερ Χόουζ της Husqvarna!

T3-T4-Quad

Στα Lightweight Prototypes (T3) ταχύτερος όλων ήταν ο Μιτς Γκάθρι της Red Bull Off-Road Junior Team αλλά στην κορυφή της γενικής κατάταξης δεν άλλαξε τίποτα.

Οι team mates του, Όστιν Τζόουνς και Σεθ Κιντέρο, είναι ακόμα στο 1-2, με τον Γκιγιόμ ντε Μεβιού της GRally Team στην τρίτη θέση.

Στα T4, ο Ερίκ Γκοκζάλ της EnergyLandia Rally Team πήρε νίκη ελπίδας αφού έκοψε 4 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα από τη διαφορά που είχε χτίσει ο πρωτοπόρος της γενικής, Ρόκας Μπατσιούσκα της Red Bull Can-Am. Πλέον ο Λιθουανός είναι 3 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Πολωνό.

Όσο για τις «γουρούνες», είχαμε το γνώριμο μοτίβο. Ταχύτερος όλων ήταν ο Βραζιλιάνος Μαρσέλο Μεδέιρος της Taguatur Racing Team, ωστόσο αφεντικό στη συνολική κατάταξη παρέμεινε ο Αλεξάντρ Ζιρού της Yamaha Racing – SMX!

Φορτηγά

Στην κατηγορία βαρέων-βαρών τα πράγματα ξεκαθάρισαν, με τον Γιάνους Φαν Κάστερεν της Team De Rooy Iveco να πηγαίνει στην τελευταία ημέρα του αγώνα με προβάδισμα 76 λεπτών.

Ο επίσης Ολλανδός Μάρτιν Φαν ντεν Μπρίνκ ήθελε να καλύψει το χαμένο έδαφος από την ΕΔ12 αλλά τα μηχανικά προβλήματα που αντιμετώπισε στο Iveco του 50 χιλιόμετρα μετά την εκκίνηση, τον έριξαν τρίτο, πίσω κι από τον νικητή της ημέρας, Τσέχο Μάρτιν Ματσίκ της MM Technology.

Empty quarter of Saudi Arabia shuffled with standings of #Dakar2023 💪 We moved to P2 overall after the toughest part of the rally and VICTORIOUS stage 13 🤩 Last stage tomorrow 🙏 pic.twitter.com/9arnQc0I0Y — Martin Macik Jr. (@martinmacikjr) January 14, 2023

Η επόμενη ημέρα

Μία μόνο ημέρα δράσης απομένει για να ολοκληρωθεί η φετινή δοκιμασία του Ράλλυ Ντακάρ. Η δέκατη-τέταρτη και τελευταία ειδική διαδρομή απλώνεται στα παράλια της Ερυθράς Θάλασσας, είναι γρήγορη και δεν αφήνει πολλά περιθώρια για μεγάλες ανατροπές.

Περιλαμβάνει συνολικά 414 χιλιόμετρα κι από αυτά, τα 136 είναι χρονομετρημένα. Με αφετηρία στην Αλ Χοφούφ και τερματισμό στη Νταμάμ.

Φωτογραφίες: Red Bull Content Pool