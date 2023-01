O Αλσατός κέρδισε άλλη μία ειδική διαδρομή, την ώρα που ο Νάσερ Αλ-Ατίγια εξακολουθεί να έχει το πάνω χέρι στη γενική κατάταξη.

Η ενδέκατη ειδική διαδρομή του 45ου Ράλλυ Ντακάρ επιβεβαίωσε για μία ακόμα φορά το συγκλονιστικό χαρακτήρα της απόλυτης δοκιμασίας για ανθρώπους και μηχανές. Ήταν η πρώτη εκ των δύο μαραθωνίων ΕΔ, στην καρδιά της απεραντοσύνης της ερήμου.

Κι εκεί είδαμε τον Σεμπαστιέν Λεμπ να ροκανίζει λίγη ακόμα από την διαφορά στα αυτοκίνητα, στις μοτοσυκλέτες να έρχονται πάλι όλα τούμπα, στα T3 η πρωτιά να αλλάζει χέρια, στα T4 όλα είναι ανοιχτά, στα φορτηγά έχουμε μάχη στα δευτερόλεπτα και μόνο στις γουρούνες το τοπίο έχει ξεκαθαρίσει. Ας τα δούμε αναλυτικά.

Ο Σεμπαστιέν Λεμπ (Bahrain Raid Xtreme) ήταν ταχύτερος για ξανά, για πέμπτη φορά σε έντεκα ειδικές διαδρομές. Πράγμα που σε κάνει να αναρωτιέσαι πως θα ήταν τα πράγματα αν δεν είχε ξεκινήσει τόσο στραβά τον αγώνα. Πίσω του πλασαρίστηκε ένας ακόμα «Κυνηγός», με τον Γκιρλέν Σισερί της GCK Motorsport και ο Ματίας Έκστρομ με το μοναδικό Audi RS Q e-tron E2 που έχει μείνει στη μάχη.

Όσο για την κορυφή, είναι ρεζερβέ για τον Νάσερ Αλ-Ατίγια παραμένει πολύ μακριά. Ο Καταριανός που αγωνίζεται με το Toyota Hilux της Gazoo Racing, αποφεύγει τα ρίσκα, ήταν πέμπτος σήμερα και διατηρεί συνολικό προβάδισμα 81 λεπτών.

🚗💨 When @YazeedRacing shows up to your life #Dakar2023 pic.twitter.com/eQzcEucXqt

Δεύτερος είναι ο Λούκας Μοράες με το Hulix της Overdrive Racing αλλά πλέον ο Loeb είναι μόλις 9 λεπτά μακριά.

Τρίτη νίκη για τον Λουτσιάνο Μπεναβίντες της Husqvarna, με τον Ντάνιελ Σάντερς της Red Bul GasGas και τον Τόμπι Πράις της Red Bull KTM να ακολουθούν, σε μία ημέρα όπου μόλις έξι λεπτά χώριζαν τους εννέα πρώτους! Και εννέα λεπτά τους πρώτους 17!

Στη γενική κατάταξη έχουμε νέα αλλαγή δεδομένων, αφού αυτή τη φορά ήταν ο Κέβιν Μπεναβίντες της Red Bull KTM που είχε κακή μέρα, με αποτέλεσμα να πέσει τρίτος. Και είναι ο Σκάιλερ Χόουζ της Husqvarna και ο Αυστραλός Πράις που πέρασαν ξανά στο 1-2.

Another great ride from @LBenavides77 on Stage 1⃣1⃣ whilst @skylerhowes110 stays ahead in the overall for another day 👏



See the full results here 👉https://t.co/cx02oT081X#Dakar2023 pic.twitter.com/leL2e2wMsN