Το νέο αφεντικό της Scuderia Ferrari έπιασε δουλειά και πέρασε την πρώτη του ημέρα στο γραφείο του στο Μαρανέλο.

Νέα σελίδα για τη Scuderia Ferrari, καθώς έχει πλέον, με κάθε επισημότητα, νέο επικεφαλής. Ως γνωστόν, η 31η Δεκεμβρίου ήταν η τελευταία ημέρα του Ματία Μπινότο στο ρόλο και χθες, Δευτέρα 9 Ιανουαρίου, ήταν η πρώτη του Φρεντρίκ Βασέρ στο Μαρανέλο!

Ο 54χρονος συναντήθηκε με τον αναπληρωτή επικεφαλής και αγωνιστικό διευθυντή, Λορέν Μεκίς, που ανέλαβε να τον ξεναγήσει στις εγκαταστάσεις αλλά και να του παρουσιάσει τον οργανισμό.

Είναι άλλωστε χαρακτηριστική η φωτογραφία με την οποία η ιταλική ομάδα υποδέχθηκε το νέο της αφεντικό, αφού βρίσκεται σε ένα γραφείο, με τον επίσης Γάλλο συνεργάτη του, να φαίνεται να του παρουσιάζει μία σχηματική απεικόνιση της οργανικής δομής των «κόκκινων».

Όσο για το εν λόγω ποστάρισμα της Scuderia Ferrari, συνοδευόταν από το μήνυμα: «Η πρώτη ημέρα δουλειάς στο Μαρανέλο. Καλώς ήλθες Φρεντ».

First day of work in Maranello 🏎️ Benvenuto Fred 🤗 pic.twitter.com/zpuh6Uu2oa

Η Ferrari θα αποκαλύψει το νέο της μονοθέσιο (που έως τώρα έχει το κωδικό όνομα 675 αλλά είναι άγνωστο αν αυτό θα είναι το επίσημό της) στις 14 Φεβρουαρίου.

Οδηγοί της θα είναι και φέτος οι Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ και στόχος είναι να πατήσει στη σημαντική βελτίωση του 2022, αποφεύγοντας όμως τα λάθη στρατηγικής και τα προβλήματα αξιοπιστίας που δεν της επέτρεψαν να πάρει τους τίτλους αντί του Μαξ Φερστάπεν στους οδηγούς κι αντί της Red Bull Racing στους κατασκευαστές.

SAVE THE DATE: are you ready to fall in love? 😍 ❤ pic.twitter.com/kqO11NUEGO