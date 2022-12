Η Mercedes-AMG έκανε την πρώτη δημόσια παραδοχή, πως οι αναπηδήσεις από το porposing της W13 προκαλούσε προβλήματα στην αξιοπιστία της μονάδας ισχύος.

Το porpoising επέστρεψε στη Formula 1 για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια, λόγω του φαινομένου ground effect που εμφανίζεται στα μονοθέσια της νέας γενιάς. Αρκετές ομάδες είχαν τεράστια προβλήματα με τις αναπηδήσεις και έχασαν πολύ χρόνο από πλευράς εξέλιξης για να περιορίσουν το φαινόμενο αυτό.

Η Mercedes-AMG ήταν μια από τις ομάδες τις οποίες το porpoising επηρέασε σημαντικά καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022. Μάλιστα, έχασε 10 μήνες εξέλιξης μέχρι να λύσει αυτό το πρόβλημα. Όμως δεν την επηρέασε μόνο στην απόδοση της W13. Σε βίντεο που δημοσίευσε η γερμανική ομάδα, ο επικεφαλής της Mercedes, Τότο Βολφ, μαζί με τον επικεφαλής του τμήματος κινητήρων HPP, Χιούελ Τόμας, αποκάλυψε πως το porpoising είχε επιπτώσεις και στην απόδοση της μονάδας ισχύος.

«Στην αρχή της σεζόν είχαμε κάποια προβλήματα με τη μονάδα ισχύος μας, δεν μας άρεσαν ορισμένοι τομείς με την οδηγησιμότητα και την απόδοση του υβριδικού συστήματος. Με την εξέλιξη κινητήρα να είναι να είναι παγωμένη, η ομάδα του HPP κατάφερε να προσθέσει απόδοση και να ανταπεξέλθει σε ένα δύσκολο περιβάλλον. Οι αναπηδήσεις από το porpoising κατέστρεφαν τους κινητήρες μας, αλλά είχαμε και πάλι τρομερή αξιοπιστία. Η μονάδα ισχύος λειτουργούσε πολύ καλά από το μέσον της σεζόν κι έπειτα», είπε ο Αυστριακός.

Ο Χιούελ Τόμας, μίλησε για τις απαιτήσεις της σεζόν από μηχανικής απόψεως που προήλθαν από το porpoising: «Όταν επιστρέψαμε από τις δοκιμές του Μπαχρέιν αναρωτηθήκαμε πώς θα βγάλουμε τη σεζόν. Πώς θα μπορούσαμε να προσφέρουμε επιπλέον απόδοση; Θα είχαμε λίγα κέρδη απόδοση αλλά δεν θέλαμε να επηρεάσουμε την αξιοπιστία. Ήταν ξεκάθαρο από την αρχή της σεζόν, πως οι κινητήρες μας δέχονταν κυριολεκτικά απανωτά χτυπήματα. Πολλά εξαρτήματα του κινητήρα μας που είχαν χρησιμοποιηθεί σε αγώνες είχαν πολλές ζημιές από τη δύναμη των χτυπημάτων από το έδαφος. Όταν ο Λιούις ή ο Ράσελ έβγαιναν από το μονοθέσιο με πόνους ήταν κάτι ανάλογο με αυτό που συνέβαινε στους κινητήρες».

