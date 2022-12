Ανέτειλε ο ήλιος του Hyundai Ioniq 5

Ακόμα ένα σημαντικό βραβείο για το κορυφαίο ηλεκτρικό μοντέλο της Hyundai, που ανακηρύχθηκε «Αυτοκίνητο της Χρονιάς» στην Ιαπωνία.

Η Hyundai έχει «βαρεθεί» να μαζεύει βραβεία για το ηλεκτρικό της αυτοκίνητο Ioniq 5 κάτι που δεν προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση αφού πραγματικά πρόκειται για κορυφαίο μοντέλο που ξεχωρίζουν. Αυτήν τη φορά η Hyundai επικράτησε στην Ιαπωνία καθώς το Ioniq 5 βραβεύτηκε ως το Αυτοκίνητο της Χρονιάς για το 2022-2023.

Ως το πρώτο μοντέλο της μπράντας Ioniq, αποκλειστικά για ηλεκτροκίνητα οχήματα της Hyundai, το Ioniq 5 έλαβε μια από τις πιο διάσημες διακρίσεις, ξεπερνώντας τα BMW iX, Land Rover και Renault Arkana, τα οποία συμμετείχαν στη λίστα των 10 καλύτερων αυτοκινήτων της χρονιάς. Αυτή είναι η πρώτη φορά που μια κορεάτικη αυτοκινητοβιομηχανία κερδίζει βραβείο στο JCOTY.

Το καινοτόμο μοντέλο της Hyundai κατάκτησε το βραβείο «Import Car of the Year 2022-2023» στον θεσμό Car of the Year (JCOTY) της Ιαπωνίας. Το Ιαπωνικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς καθιερώθηκε το 1980 για να αναδείξει τα 10 Καλύτερα Αυτοκίνητα της Χρονιάς και τους τελικούς νικητές για κάθε κατηγορία μετά από δοκιμές και ψηφοφορίες από την Εκτελεστική Επιτροπή του Ιαπωνικού Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2022. Η Επιτροπή του JCOTY σχολίασε ότι οι κριτές αξιολόγησαν το IONIQ 5 για την καινοτόμο εξωτερική του εμφάνιση, την εσωτερική σχεδίαση, την εξαιρετική αυτονομία και τις δυναμικές επιδόσεις του.

O κ. Γουόν Σάνγκ Τσό, Διευθύνων Σύμβουλος της Hyundai Mobility Japan, τόνισε: «Το Ioniq 5 σηματοδοτεί μια τολμηρή νέα κατεύθυνση στην ηλεκτροκίνηση τόσο στην Ιαπωνία όσο και σε όλο τον κόσμο. Ήδη έχει κατακτήσει πολλά σημαντικά βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του Παγκόσμιου Αυτοκινήτου της Χρονιάς, η βράβευσή του και στην Ιαπωνία είναι ένα σημαντικό επίτευγμα, ειδικά απέναντι σε τόσο ισχυρό ανταγωνισμό. Από τότε που κυκλοφόρησε στην Ιαπωνία νωρίτερα μέσα στο έτος, το Ioniq 5 έλαβε πολύ θετικά σχόλια από καταναλωτές που επαίνεσαν τη σχεδίαση, τις τεχνολογίες και την εξαιρετική αυτονομία του. Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να συνεισφέρουμε στο μέλλον της κινητικότητας με ειλικρίνεια και ταπεινότητα για την ιαπωνική αγορά».