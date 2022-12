Το σχέδιο της FIA να τοποθετήσει καλύμματα στους τροχούς των μονοθεσίων της F1 αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την ορατότητα των οδηγών.

Το Grand Prix Βελγίου του 2021 αποδείχθηκε φαρσοκωμωδία, καθώς ο αγώνας δεν ξεκίνησε ουσιαστικά ποτέ. Οι βρόχινες συνθήκες έκαναν πολύ δύσκολη την ορατότητα των οδηγών και τα μονοθέσια έκαναν μόλις δύο γύρους πίσω από το Αυτοκίνητο Ασφαλείας προτού πέσει η καρό σημαία. Οι θεατές έμειναν για πολλές ώρες στη βροχή περιμένοντας να ξεκινήσει ο αγώνας, αλλά μάταια. Τα πράγματα έγιναν πολύ χειρότερα όταν η Διεύθυνση Αγώνα γνωστοποίησε πως υπάρχει τελική κατάταξη και νικητής σε ένα Grand Prix που δεν έγινε ποτέ. Η εικόνα του σπορ κλονίστηκε και αρκετοί οδηγοί εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για όσα διαδραματίστηκαν.

Είναι ευρέως γνωστό πως τα τελευταία χρόνια τα μονοθέσια της Formula 1 δεν είναι ευκολοδήγητα στη βροχή. Εκτός από την ορατότητα, οι οδηγοί χαρακτηρίζουν ως μεγάλο αρνητικό παράγοντα τα ελαστικά, τα οποία χαρακτήρισαν ακατάλληλα.

Η FIA θέλει να βελτιώσει την οδήγηση στη βροχή και εξετάζει το ενδεχόμενο να τοποθετήσει μελλοντικά καλύμματα στους τροχούς. Σύμφωνα με τον τεχνικό διευθυντή μονοθεσίων της παγκόσμιας ομοσπονδίας, Νικόλα Τομπάζη, η ορατότητα θα βελτιωθεί σημαντικά.

«Πιστεύουμε πως είναι κάτι που θα χρειαστεί μια-δυο φορές το χρόνο. Δεν θέλουμε κάθε φορά που θα πέφτουν δυο σταγόνες βροχής να φοράνε οι ομάδες στα μονοθέσια τα καλύμματα των τροχών. Όταν θα έχουμε μία λύση, θα τη δοκιμάσουμε στα μονοθέσια για να την αξιολογήσουμε. Περιμένω πως θα υπάρξει βελτίωση στην ορατότητα κατά 50%», ανέφερε ο Τομπάζης.

Αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια έχουμε δει τη Διεύθυνση Αγώνων να καθυστερεί την έναρξη Grand Prix λόγω βροχής. Με τα καλύμματα που ετοιμάζει η FIA, οι οδηγοί θα μπορούν να αγωνίζονται περισσότερο σε αυτές τις συνθήκες.

«Θα δούμε περισσότερη δράση όπως γίνεται με τα ενδιάμεσα ελαστικά αλλά ποτέ δεν βλέπουμε με τα ελαστικά ακραίων καιρικών συνθηκών. Έχουμε κάνει πολλές προσομοιώσεις στο CFD, διότι θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι συσκευές αυτές θα επηρεάζουν ελάχιστα την αεροδυναμική των μονοθεσίων. Θα έχουν επιρροή, αλλά όχι μεγάλη. Προσομοιώνουμε και τις σταγόνες του νερού για να δούμε τα επίπεδα του σπρέι που αφήνουν τα μονοθέσια. Η μεγάλη πρόκληση είναι να δούμε πόσο σπρέι φεύγει από το διαχύτη και πόσο από τα καλύμματα», εξηγεί ο Τομπάζης.

Η FIA δεν έχει ορίσει το πότε η Formula 1 θα υιοθετήσει τα καλύμματα των τροχών, με τις πρώτες δοκιμές να αναμένονται το 2024.

