Ο τεχνικός διευθυντής της FIA, αναφέρθηκε στο θέμα του porpoising αλλα και το πώς οι αλλαγές στο δάπεδο των μονοθεσίων επηρεάζει την απόδοσή τους.

Λίγο πριν ξεκινήσει η φετινή σεζόν της Formula 1, άπαντες περίμεναν να δουν τα μονοθέσια νέας γενιάς να «πατούν» πίστα. Όμως μαζί με τα νέα δημιουργήματα των ομάδων, επέστρεψε το αεροδυναμικό φαινόμενο porpoising που αποδείχθηκε τεράστιος «πονοκέφαλος» για πολλές ομάδες.

Αυτή που βασανίστηκε περισσότερο απ’ όλες, ήταν η Mercedes-AMG, με τη γερμανική ομάδα να χάνει πολύτιμο χρόνο εξέλιξης για να λύσει το πρόβλημα. Μάλιστα, σύμφωνα με τον επικεφαλής της, Τότο Βολφ, έχασαν 10 μήνες εξέλιξης στο εργοστάσιο, μόνο και μόνο για να λύσουν το ζήτημα των αναπηδήσεων της W13.

Εκτός από επιρροή στην απόδοση των μονοθεσίων, το porpoising είχε επιπτώσεις και στους οδηγούς. Ο Λιούις Χάμιλτον μετά το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν δυσκολευόταν να περπατήσει από τους πόνους στην πλάτη, ενώ ο Πιέρ Γκασλί αποκάλυψε πως το porpoising τον έστειλε στο νοσοκομείο.

Έπειτα από τις ανησυχίες για την ασφάλεια των οδηγών, η FIA έλαβε μέτρα για την προστασία της υγείας τους. Για το λόγο αυτό εξέδωσε την τεχνική οδηγία (TD39) που ίσχυσε από το Grand Prix Βελγίου και προέβλεπε αλλαγές στα μονοθέσια με επίκεντρο το δάπεδο, ώστε να μειωθούν οι αναπηδήσεις.

Έκτοτε η συζήτηση για τις αναπηδήσεις πέρασε σε δεύτερη μοίρα, όμως όπως αποκαλύπτει ο τεχνικός διευθυντής της FIA, Νικόλας Τομπάζης, κάποιες ομάδες δυσκολεύτηκαν να προσαρμοστούν. «Υπήρξαν ορισμένες περιπτώσεις ομάδων, που μετά από τις ελεύθερες δοκιμές έπρεπε να κάνουν περαιτέρω αλλαγές στα μονοθέσιά τους», είπε ο Τομπάζης στο AMuS.

To 2022 η FIA πραγματοποίησε αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς στον τομέα του δαπέδου και ανακοίνωσε κι άλλες ενόψει της νέας σεζόν, ώστε το porpoising να εξαλειφθεί μια και καλή. Ο Τομπάζης μίλησε για το πώς οι αλλαγές θα επηρεάσουν τα μονοθέσια: «Το 2023 τα μονοθέσια θα χάσουν 5-7% της αεροδυναμικής τους απόδοσης, λόγω των αλλαγών στα δάπεδα. Αυτό ισοδυναμεί με μισό δευτερόλεπτο στην πίστα. Όμως λόγω της βελτίωσης των μονοθεσίων, ο χρόνος αυτός θα ανακτηθεί».

Μία ομάδα που αναμένεται να έχει τη μεγαλύτερη πρόκληση να ανακαλύψει την απώλεια απόδοσης είναι η Red Bull Racing. H αυστριακή ομάδα δέχθηκε μείωση στη χρήση της αεροδυναμικής σήραγγας και του CFD για 12 μήνες, λόγω τη παραβίασης του budget cap το 2021.

