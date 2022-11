Η ιστορία αλλά και η καθημερινότητα της κορυφαίας παίκτριας στο ποδόσφαιρο γυναικών είναι το θέμα ντοκιμαντέρ του Amazon Prime.

Κερδίζοντας για δεύτερη συνεχή χρονιά τη Χρυσή Μπάλα στο γυναικείο ποδόσφαιρο, η Αλέξια Πουτέγιας έχει καθιερωθεί ως μία από τις κορυφαίες παίκτριες των τελευταίων ετών. Η Ισπανίδα μεσοεπιθετικός της Μπαρτσελόνα είναι το πρώσωπο ενός ντοκιμαντέρ του Amazon Prime, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στις 29 Νοεμβρίου σε κινηματογράφο της Βαρκελώνης.

Ο τίτλος του ντοκιμαντέρ για την Πουτέγιας είναι «Labor Omnia Vincit», που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει «Με τη δουλειά κατακτάς τα πάντα». Η Πουτέγιας έχει κατακτήσει το βραβείο Best FIFA Women’s Player καθώς και το UEFA Women’s Player of the Year, για δύο συνεχείς χρονιές.

Όντας πρέσβειρα της Cupra, η Αλέξια οδηγεί το σπορ SUV Formentor e-HYBRID. Μάλιστα η συνεργασία της με την Cupra αποτελεί κομμάτι του ντοκιμαντέρ, με την Αλέξια να αφηγείται το άγχος της πριν τη συμμετοχή της στην εκδήλωση της ισπανικής μάρκας για την μελλοντική της στρατηγική.