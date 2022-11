Ο Γιος Φερστάπεν μίλησε για το πιο σημαντικό επίτευγμα του Μαξ στη φετινή χρονιά της F1 και το γεγονός πως στο τέλος δεν υπήρχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Το ξεκίνημα της νέας εποχής της Formula 1 συνδυάστηκε με μία από τις πιο κυρίαρχες σεζόν για έναν οδηγό. Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ο πρωταγωνιστής του 2022, εξασφαλίζοντας τον δεύτερο τίτλο της καριέρας του. Αντίστοιχα, η Red Bull Racing κατάφερε να κατακτήσει το πρωτάθλημα κατασκευαστών για πρώτη φορά από το 2013.

Τη χρονιά του Φερστάπεν θα τη ζήλευαν πολλοί οδηγοί. Ο 25χρονος έσπασε πολλά ρεκόρ οδηγώντας την RB18, με ένα από αυτά να είναι ο αριθμός νικών σε μία σεζόν. Έπειτα από 22 αγώνες, ο Φερστάπεν κατέκτησε 15 νίκες σε Grand Prix και 2 σε Αγώνες Σπριντ.

Ο πατέρας του, Γιος Φερστάπεν, μίλησε στο viaplay για τη σεζόν του υιού του και στάθηκε στoν αριθμό νικών του και την τωρινή του κατάσταση έπειτα από μία μαραθώνια σεζόν: «Είναι λίγο... μπουχτισμένος τώρα. Ειδικά έχοντας κατακτήσει τον τίτλο, με την πίεση να έχει φύγει, δεν έχει το ίδιο ενδιαφέρον. Για τον Μαξ πιστεύω πως είναι σημαντικό πως έσπασε το ρεκόρ νικών. Πιστεύω πως αυτό ήταν το πιο σημαντικό γεγονός της χρονιάς».

Τα πράγματα το 2023 αναμένεται να αλλάξουν όσον αφορά τη δυναμική των ομάδων. Ο Γιος Φερστάπεν αποδέχεται το ενδεχόμενο να έχει έντονο ανταγωνισμό την επόμενη χρονιά ο Μαξ.

«Για να είμαι ειλικρινής, πιστεύω πως την επόμενη σεζόν οι ομάδες θα είναι πολύ κοντά μεταξύ τους σε απόδοση. Αυτή είναι η πρόθεση των κανονισμών της FIA. Δεν με πειράζει όμως. Θα ήταν φανταστικό να έχουμε ωραίες μάχες στην πίστα και ένα καλό πρωτάθλημα που να είναι ανοιχτό μέχρι το τέλος της σεζόν», πρόσθεσε ο 50χρονος Ολλανδός.

Το 2023 εκτός από τη βοήθεια του Σέρχιο Πέρεζ, ο Φερστάπενθα έχει και αυτή του Ντάνιελ Ρικάρντο, ο οποίος υπέγραψε στη Red Bull Racing ως ο τρίτος της οδηγός.

