Το νέο Abarth 500e είναι περισσότερο Abarth από ποτέ - ταχύτερο και πιο διασκεδαστικό σε όλες τις συνθήκες.

H Abarth μπαίνει σε μια νέα εποχή, η οποία ξεκινά με την αποκάλυψη του αμιγώς ηλεκτρικού Abarth 500e, το οποίο θα εμπλουτίσει τη γκάμα της και θα διευρύνει το κοινό της. H ηλεκτρική αρχιτεκτονική προσφέρει ακόμα καλύτερη απόδοση και αίσθηση από τις βενζινοκίνητες εκδόσεις, χάρη στη βελτιωμένη κατανομή βάρους, την αυξημένη ροπή και το μεγαλύτερο πλάτος (φαρδύτερα μετατρόχια).

Η ηλεκτροκίνηση βελτιώνει την οδηγική απόλαυση και εξασφαλίζει άνμεση απόκριση, καλύτερη ισορροπία, μεγαλύτερη σταθερότητα και αυξημένα επίπεδα πρόσφυσης. Με λίγα λόγια, για την Abarth η ηλεκτροκίνηση σημαίνει μεγαλύτερη απόλαυση και απόδοση. Έτσι, εκτός από τη φιλικότητα προς το περιβάλλον, η νέα τεχνολογία μπορεί να προσφέρει και περισσότερη διασκέδαση.

Το Νέο Abarth 500e είναι πιο Abarth από ποτέ

Το νέο Abarth 500e εφοδιάζεται με μπαταρία 42 kWh και έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 113,7 kW (155 hp) που εξασφαλίζει επιτάχυνση από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα σε 7 δευτερόλεπτα. Την ίδια στιγμή οι υψηλές επιδόσεις συνδυάζονται με μηδενικές εκπομπές ρύπων. Συνολικά το νέο Abarth 500e είναι ένα γρήγορο, διασκεδαστικό και με εξαιρετική ακρίβεια σπορ αυτοκίνητο που ενώνει τους παραδοσιακούς φίλους της μάρκας με ένα νέο κοινό, επεκτείνοντας την εμπορική της παρουσία και παραμένοντας την ίδια στιγμή πιστό στο αυθεντικό DNA της Abarth.

Το νέο Abarth 500e είναι περισσότερο Abarth από ποτέ. Το νέο 500e είναι το πλέον άμεσο και διασκεδαστικό Abarth 500 στην πόλη, έχοντας καλύτερες επιδόσεις και απόκριση από το Abarth 695. Ειδικότερα στην επιτάχυνση στις χαμηλές ταχύτητες (20-40 χλμ./ώρα) είναι ένα δευτερόλεπτο ταχύτερο (50%) σε σχέση με το βενζινοκίνητο μοντέλο 695 των 180 ίππων.

Αλλά και εκτός του αστικού περιβάλλοντος, το νέο Abarth 500e είναι ταχύτερο, με την επιτάχυνση 40-60 χλμ./ώρα να απαιτεί μόλις 1,5δλ. -πολύ ταχύτερα από τη συμβατική έκδοση- που μένει πίσω κατά 15 μέτρα, φτάνοντας τα 60χλμ./ώρα ένα δευτερόλεπτο αργότερα.

Επιταχύνοντας από τα 60 στα 100 χλμ./ώρα, το ηλεκτρικό μοντέλο είναι επίσης ταχύτερο κατά σχεδόν 1 δλ., ενώ η συνολική του ανωτερότητα καταγράφεται και στην πίστα Misto Alfa Handling Track του κέντρου δοκιμών του Balocco, όπου το νέο Abarth 500e κερδίζει το 695 στο γύρο με περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο διαφορά.

Τρία προγράμματα οδήγησης είναι διαθέσιμα, το κάθε ένα με χαρακτηριστικά που ταιριάζουν σε διαφορετικές συνθήκες.

- Η επιλογή Turismo προσφέρει ομαλότερη επιτάχυνση, ενώ και η συνολική απόδοση περιορίζεται για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα η ισχύς φτάνει στα 100 αντί τα 113 kW και η ροπή στα 220 αντί για 235 Nm.

- Η επιλογή Scorpion Street παράλληλα με την μέγιστη ισχύ προσφέρει και τη μέγιστη ανάκτηση ενέργειας. Στις επιλογές Turismo και Scorpion Street διαθέσιμη είναι και η λειτουργία «one-pedal» για ακόμα μεγαλύτερη άνεση και ανάκτηση ενέργειας.

- Τέλος το πρόγραμμα Scorpion Track όπως αφήνει να εννοηθεί το όνομα του έχει σχεδιαστεί με αποκλειστικό γνώμονα τη μέγιστη απόδοση.

Υψηλή ταχύτητα φόρτισης

Το νέο Abarth 500e εφοδιάζεται με σύστημα ταχυφόρτισης ισχύος 85 kW, το οποίο επιτρέπει σε κατάλληλο δίκτυο την ανάκτηση αυτονομίας περίπου 40χλμ. σε μόλις 5 λεπτά, ενώ η φόρτιση της μπαταρίας φτάνει το 80% σε μόλις 35 λεπτά.

Ο Ολιβιέ Φρανσουά, FIAT & Abarth Chief Executive Officer και Global Chief Marketing Officer της Stellantis, σχολίασε σχετικά: «Σήμερα γιορτάζουμε ένα ορόσημο στην ιστορία της Abarth. Παρουσιάζουμε το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας. Το λανσάρισμα του νέου Abarth 500e είναι μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές και μια νέα εξαιρετικά σημαντική προσθήκη στη γκάμα της Abarth. Κάποιος μπορεί να ρωτήσει, γιατί ηλεκτρικό; Η απάντηση είναι, γιατί είναι πιο αποδοτικό. Αυτό πάντα ήταν η αναζήτηση του Carlo Abarth και σε αυτό το δρόμο βαδίζουμε και εμείς. Καλύτερη επιτάχυνση, καλύτερο κράτημα, περισσότερη διασκέδαση. Και βέβαια η υπογραφή της Abarth. Ο ήχος. Όλα αυτά μας οδηγούν και σε μια επέκταση, με το νέο Abarth 500e μετά την Ευρώπη να συνεχίζει το ταξίδι του στον κόσμο και σε αγορές όπως η Ιαπωνία και η Βραζιλία».

Ο βρυχηθμός της Abarth παραμένει

Διαχρονικά ο ήχος παίζει σημαντικό ρόλο για την Abarth. Εκτός από τεχνικό στοιχείο, εξελίχθηκε σε μια ξεχωριστή υπογραφή που υπογραμμίζει τη διασκέδαση που προσφέρουν τα μοντέλα της μάρκας. Το νέο Abarth 500e είναι το μοναδικό μοντέλο της κατηγορίας του που προσφέρει μια ηχητική εμπειρία για όσους επιθυμούν να οδηγούν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, χωρίς όμως να αποχωριστούν το βρυχηθμό ενός σπορ αυτοκινήτου.

Κάθε φορά που ο οδηγός ενεργοποιεί το αυτοκίνητο, το σύστημα αναπαράγει έναν ήχο από ηλεκτρική κιθάρα, κάτι που ισχύει αντίστοιχα και με την ενεργοποίηση του υποχρεωτικού συστήματος AVAS (Acoustic Vehicle Alert System) μετά τα 20 χλμ./ώρα. Τέλος το νέο Abarth 500e διαθέτει σύστημα αναπαραγωγής ήχου, για όσους δεν θέλουν να αποχωριστούν ούτε για μια στιγμή το χαρακτηριστικό βρυχηθμό του Turbo βενζινοκινητήρα της Abarth.

Το δυναμικό στιλ του νέου Abarth 500e συνδυάζει στοιχεία από το παρελθόν με τη νέα αύρα που φέρνει η ηλεκτροκίνηση, κάνοντας πράξη τη φιλοσοφία "New era, same roots, same DNA." («Νέα εποχή, ίδιες ρίζες, ίδιο DNA).

Η νέα εξηλεκτρισμένη υπογραφή του Σκορπιού κάνει την εμφάνιση της με το μοντέλο, ενώνοντας την ισχύ με την καινοτομία και τη διασκέδαση με τη φιλικότητα προς το περιβάλλον. Μια σειρά «επιθετικών» στοιχείων στο αμάξωμα τραβούν αμέσως την προσοχή, όπως ο νέος προφυλακτήρας, ο πίσω διαχύτης και οι εντυπωσιακές ζάντες ελαφρού κράματος που φιλοξενούν το σύστημα πέδησης με δίσκους σε όλους τους τροχούς. Νέα είναι η φωτεινή υπογραφή LED, αλλά και το λογότυπο με τον Σκορπιό.

Abarth 500e Scorpionissima: η συλλεκτική έκδοση λανσαρίσματος

Η αποκάλυψη του νέου Abarth 500e πραγματοποιείται με τη έκδοση λανσαρίσματος Scorpionissima, μια εντυπωσιακή και πλήρως εξοπλισμένη πρόταση για το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό Abarth. Με την παραγωγή να περιορίζεται στις μόλις 1.949 μονάδες, αριθμός που αντιστοιχεί στη χρονολογία γέννησης της μάρκας, η Scorpionissima είναι διαθέσιμη σε αμαξώματα hatchback και cabrio.

Ο εξοπλισμός του νέου Abarth 500e Scorpionissima περιλαμβάνει εκτός των άλλων τροχούς 18 ιντσών με φινίρισμα Diamond-Cut, ηλιοροφή, φιμέ τζάμια, σπορ πεντάλ και καθίσματα με επένδυση από Alcantara. Εντυπωσιακό είναι το σύστημα πολυμέσων Uconnect™ με την οθόνη αφής των 10,25’’ που είναι συμβατό με Apple CarPlay® και Android Auto™ και τις σελίδες που παρουσιάζουν σε πραγματικό χρόνο την απόδοση του συνόλου. Παράλληλα, χάρη στις υπηρεσίες συνδεσιμότητας, ο οδηγός μπορεί ανά πάσα στιγμή να ελέγχει από απόσταση τη λειτουργία και την κατάσταση του αυτοκινήτου του, μέσω της κινητού του τηλεφώνου.

Η συλλεκτική έκδοση ολοκληρώνεται με την επιλογή μεταξύ δύο νέων χρωμάτων, του Acid Green και του Poison Blue.

Σε επίπεδο ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας, το νέο Abarth 500e Scorpionissima εξοπλίζεται με έξι αερόσακους, αλλά και μια πλήρη σειρά προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης (ADAS), ειδικά ρυθμισμένων ώστε να προσφέρουν τη μέγιστη οδηγική ευχαρίστηση χωρίς καμία παραχώρηση στον τομέα της ασφάλειας.

Η άμεση επιτάχυνση και η γρήγορη απόκριση δεν αφορά μόνο στα τεχνικά στοιχεία των μοντέλων της Abarth, αλλά και στη σχέση της με τους πελάτες. Η απόκτηση ενός νέου Abarth 500e θα μπορεί να πραγματοποιείται και διαδικτυακά με τον αγοραστή να μπορεί να διαμορφώσει και να ολοκληρώσει τις διαδικασίες απόκτησης του νέου του αυτοκίνητο μέσα σε λίγα μόλις λεπτά.

Οι φίλοι της μάρκας συμβάλλουν στη διαμόρφωση του μοντέλου

Οι φίλοι της Abarth αποτελούν μια δυναμική κοινότητα που αριθμεί περισσότερα από 160.000 μέλη σε όλο τον κόσμο. Αυτή η μεγάλη οικογένεια, χάρη στο πρόγραμμα Performance creators, είχε την ευκαιρία να αποφασίσει για μια σειρά χαρακτηριστικών του νέου μοντέλου, όπως τα χρώματα του αμαξώματος και ο ήχος. Αυτό είναι μόνο η αρχή, με περισσότερες επιλογές στο μέλλον να δίνονται στα μέλη της κοινότητας ώστε να έχουν πάντα ενεργό ρόλο στην εξέλιξη της αγαπημένης τους μάρκας.