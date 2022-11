Για πρώτη φορά στην ιστορία θα πραγματοποιηθεί το 2023 έκθεση στη Μαδρίτη της Ισπανίας αποκλειστικά για τον κόσμο της F1.

Λίγες ημέρες πριν από το φινάλε της σεζόν του 2022, η Formula 1 προχώρησε σε μία ιδιαίτερη ανακοίνωση. Από τις 24 Μαρτίου του 2023 έως τις 16 Ιουλίου του ίδιου έτους, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη έκθεση αφιερωμένη στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ. Αναπτύχθηκε επίσημα σε συνεργασία με την ίδια τη Formula 1 και με την άνευ προηγουμένου υποστήριξη από την κοινότητα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η έκθεση θα διαθέτει ένα ευρύ φάσμα από τεχνουργήματα που δεν έχουν δει ποτέ το φως της δημοσιότητας και συνεισφορές από τις πιο θρυλικές ομάδες, ειδικούς και προσωπικότητες του αθλήματος.

Η έκθεση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Round Room Live, και διαθέτει έξι ειδικά κατασκευασμένες αίθουσες, με την καθεμία να είναι ειδικά σχεδιασμένη από βραβευμένους καλλιτέχνες, κινηματογραφιστές και τεχνίτες. Με στόχο να προσφέρει πολλά περισσότερα απ' όσα που έχουν δει ποτέ οι οπαδοί του, η έκθεση θα χρησιμοποιεί τολμηρά τεχνολογικά χαρακτηριστικά και διαδραστικές οθόνες όπου «ξεγυμνώνει» το παρόν και το μέλλον της Formula 1.

The world’s first official F1 exhibition 🤩 Lift the lid on Formula 1’s past, present and future 👇 #F1 @F1Exhibition

Η οργάνωση της έκθεσης είχε διάρκεια πολλά χρόνια και όσοι την επισκεφθούν το 2023 θα ζήσουν 90 από τα καλύτερα λεπτά της ζωής τους. Συνδυάζει εντυπωσιακή οπτικοακουστική σχεδίαση, σπάνιο υλικό αγώνων και εικόνων, μηχανικές και εκπαιδευτικές εκθέσεις, γλυπτά και εμβληματικά αυτοκίνητα που έχουν τρέξει σε Grand Prix. Πρόκειται για μια συναρπαστική εμπειρία για όλους - από φανατικούς οπαδούς έως νεότερους θαυμαστές τoυ σπορ, αλλά και οικογένειες.

Ο CEO της Formula 1, Στέφανο Ντομενικάλι, δήλωσε: «Η έκθεση αυτή σηματοδοτεί μία πολύ σημαντική πτυχή στην ιστορία της Formula 1. Καθώς το άθλημα συνεχίζει να αναπτύσσεται με εντυπωσιακό ρυθμό, είναι ζωτικής σημασίας αυτό η βάση των οπαδών μας παραμένει στην πρώτη γραμμή ό,τι κάνουμε. Η έναρξη αυτής της διεθνούς έκθεσης παγκόσμιας κλάσης επιτρέπει σε περισσότερους οπαδούς σε όλο τον κόσμο για να ερωτευτούν την F1, παρέχοντας παράλληλα την τέλεια πλατφόρμα για να τιμήσουμε το άθλημα που έχει απίστευτη ιστορία. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν σε αυτό το έργο και βοήθησαν να δημιουργηθεί μια έκθεση που αιχμαλωτίζει την καρδιά και την ψυχή του αθλήματος που όλοι αγαπάμε».

Announcing the #F1 Exhibition, an immersive experience telling the story of motorsport’s greatest spectacle. Sign up to get priority ticket access & news. https://t.co/QtiFcmEUst pic.twitter.com/gh1IOkJ0HI