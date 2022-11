Ο Φερνάντο Αλόνσο απέναντι σε ποδοσφαιριστή της Σάντος (vid)

Ο Ισπανός και ο teammate του στην Alpine F1 δοκίμασαν τις ικανότητές τους στην μπάλα απέναντι στον Γιέφερσον Σοτέλδο.

Η πίστα του Ιντερλάγκος αποτελεί το επίκεντρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού αυτό το τριήμερο και όπως φαίνεται η παρουσία των κορυφαίων οδηγών με αφορμή το GP Βραζιλίας μαγνητίζει τους πάντες. Στο γκαράζ της Alpine F1 φιλοξενήθηκε ο ποδοσφαιριστής της Σάντος, Γιέφερσον Σοτέλδο.

Ο 25χρονος επιθετικός από τη Βενεζουέλα δεν περιορίστηκε σε φωτογραφίες με τους Φερνάντο Αλόνσο και Εστεμπάν Οκόν, αλλά αναμετρήθηκε μαζί τους στο επιτραπέζιο ποδόσφαιρο. Και όπως φαίνεται από το βίντεο, οι δύο οδηγοί της Formula 1 τα πήγαν εξαιρετικά.

F1 drivers turned football pros. 🤩



Great to have @SantosFC player Yeferson Soteldo with us today!@binance @BinanceFanToken #BrazilGP 🇧🇷 pic.twitter.com/ipnKUo2knk