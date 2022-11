Το υβριδικό hypercar σημείωσε νέο ρεκόρ στην Πράσινη Κόλαση, για αυτοκίνητο με άδεια κυκλοφορίας στο δρόμο.

Με τον οδηγό του DTM και πρεσβευτή της AMG, Μάρο Ένγκελ, πίσω από το τιμόνι, η Mercedes-AMG ONE μπήκε στο Νίρμπουργκρινγκ για το απόλυτο τεστ ταχύτητας. Στη διαδρομή Νορντσλάιφε, γνωστή και ως “Πράσινη Κόλαση”, το υβριδικό hypercar της Mercedes-Benz έσπασε το ρεκόρ για αυτοκίνητο παραγωγής με άδεια κυκλοφορίας στους δημόσιους δρόμους.

Ο Ένγκελ ολοκλήρωσε τη διαδρομή των 20,8 χλμ. σε χρόνο 6:35.183, το απόγευμα της 28ης Οκτωβρίου, ελάχιστα λεπτά πριν κλείσει το Νίρμπουργκρινγκ για εκείνη την μέρα. “Ήταν μία αξέχαστη εμπειρία. Δεν περίμενα ότι θα μπορούσαμε να σημειώσουμε τόσο καλό χρόνο με τις συνθήκες που επικρατούσαν στην πίστα”, δήλωσε ο Ένγκελ. “Ορισμένα σημεία όπου η άσφαλτος δεν είχε στεγνώσει εντελώς ήταν επικίνδυνα. Έπρεπε να χρησιμοποιήσω την ηλεκτρική ενέργεια του υβριδικού συστήματος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως κάνουν ο Λιούις Χάμιλτον και ο Τζορτζ Ράσελ στους αγώνες της F1”. Άλλωστε η AMG ONE χρησιμοποιεί το υβριδικό σύστημα από το μονοθέσιο της Mercedes, με την μέγιστη ισχύ να ανέρχεται σε 1.063 ίππους.

Για την επίτευξη του ρεκόρ ο 37χρονος Γερμανός οδηγός επέλεξε το πρόγραμμα Race Plus, που ρυθμίζει ανάλογα τα αεροδυναμικά βοηθήματα , την απόδοση των κινητήρων, το πλαίσιο και την απόσταση από το έδαφος. Για εξοικονόμηση ενέργειας δεν πήγε... τέρμα γκάζι σε όλα τα σημεία και δεν έπιασε την μέγιστη ταχύτητα των 352 χλμ/ώρα. Ακόμα και έτσι όμως, η AMG ONE έφθασε τα 338 χλμ/ώρα στην μεγάλη ευθεία, όπως μπορείτε να δείτε στο on board βίντεο.