Οι πρώτες δοκιμές MotoGP για το 2023 ολοκληρώθηκαν και μας έδωσαν μια πρώτη εικόνα του τι να περιμένουμε την επόμενη σεζόν.

Με τη μυρωδιά της σαμπάνιας ακόμα να πλανάται στην ατμόσφαιρα της πίστας στη Βαλένθια, οι αναβάτες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος MotoGP ξεκίνησαν δυναμικά τις δοκιμές προετοιμασίας για τη σεζόν 2023, δύο μόλις ημέρες μετά τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς, στον οποίο ο Πέκο Μπανάια αναδείχτηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής. Πολλά και ενδιαφέροντα γεγονότα διαδραματίστηκαν στην ισπανική πίστα με την προσοχή των περισσοτέρων να στρέφεται σε εκείνους που οδήγησαν τις καινούριες τους μοτοσικλέτες, αλλά και σε εκείνους που παρέμειναν στις θέσεις τους και δοκίμασαν τα πρωτότυπα της επόμενης χρονιάς.

Οι περισσότεροι κατασκευαστές είχαν φέρει στη Βαλένθια σημαντικές αναβαθμίσεις με την Honda να είναι εκείνη με τις πιο ριζικές αλλαγές στη μοτοσικλέτα της. Ο Μαρκ Μάρκεθ είχε στη διάθεσή του μια εντελώς καινούρια RC213V να δοκιμάσει, ιδιαίτερα όσον αφορά το πλαίσιο και τον κινητήρα. Τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που ήθελε ο Ισπανός αναβάτης καθώς περίμενε μεγαλύτερη βελτίωση με τη νέα μοτοσικλέτα. Το πιο θετικό που παρατήρησε ήταν ότι ο κινητήρας είχε περισσότερη ροπή. Η Honda δείχνει να είναι χαμένη στη... μετάφραση και αν δεν αλλάξει κάτι δραστικά πάει για μία ακόμα αποτυχημένη σεζόν.

Στη Yamaha επίσης υπήρξε προβληματισμός καθώς οι Φάμπιο Κουαρταράρο και Φράνκο Μορμπιντέλι αισθάνθηκαν ότι ο νέος κινητήρας της M1 δεν είχε την απόδοση που περίμεναν. Στις δοκιμές του Μιζάνο ο Κουαρταράρο είχε ενθουσιαστεί με την απόδοση του νέου κινητήρα, αλλά φαίνεται πως στη Βαλένθια δεν επιβεβαίωσε την ίδια αίσθηση. Οι αναβάτες της Yamaha φεύγουν λοιπόν προβληματισμένοι από την Ισπανία και πλέον θα περιμένουν τις δοκιμές της Μαλαισίας το 2023 με την ελπίδα ότι όντως ο νέος κινητήρας έχει αναβαθμιστεί. Η Yamaha είχε φέρει και ένα νέο αεροδυναμικό πακέτο με φτερά που θύμιζαν πολύ εκείνα της Ducati.

Στην Ducati το πρόβλημα πλέον είναι περισσότερο στο να μη χαλάσει η ήδη εξαιρετική μοτοσικλέτα παρά στο να βελτιωθεί. Οι εργοστασιακοί αναβάτες και οι αναβάτες της Pramac Racing είχαν στη διάθεσή τους ένα νέο πακέτο αεροδυναμικών βοηθημάτων να δοκιμάσουν με την προσθήκη ενός νέου χαμηλού φέρινγκ που βοηθάει στις γρήγορες στροφές. Ο πρωταθλητής Πέκο Μπανάια δοκίμασε και μια νέα έκδοση του κινητήρα με πιο ομαλή απόκριση στο γκάζι, ενώ ο Μπαστιανίνι προτίμησε να δοκιμάσει μόνο το αεροδυναμικό πακέτο με το φουσκωμένο χαμηλό φέρινγκ.

Στην Aprilia δεν είχαν πολλά πράγματα να δοκιμάσουν παρά μόνο κάποιες νέες ρυθμίσεις στο πλαίσιο και το ψαλίδι. Αντίθετα στην KTM, ο Μπράντ Μπίντερ είχε στη διάθεσή του μια ολοκαίνουρια μοτοσικλέτα με νέο πλαίσιο, νέο ψαλίδι, νέο κινητήρα και νέο αεροδυναμικό πακέτο. Ο Νοτιοαφρικανός αισθάνθηκε πολύ καλύτερα με τη νέα μοτοσικλέτα, ιδιαίτερα με το νέο πλαίσιο και την αίσθηση στο εμπρός μέρος, ενώ ο κινητήρας είχε πιο ομαλή απόκριση στο αρχικό άνοιγμα του γκαζιού. Να σημειώσουμε ότι το νέο αεροδυναμικό πακέτο της KTM το έχει επιμεληθεί η ομάδα αεροδυναμιστών της Red Bull Racing της Formula 1.

Χαμόγελα και προβληματισμός

Πολλά βλέμματα ήταν στραμμένα στους αναβάτες οι οποίοι μετακόμιζαν από ένα εργοστάσιο σε άλλο και για πρώτη φορά δοκίμαζαν στη Βαλένθια τη νέα τους μοτοσικλέτα. Με διαφορά ο αναβάτης που αισθάνθηκε καλύτερα στη σέλα της νέας του μοτοσικλέτας ήταν ο Μιγκέλ Ολιβέιρα. Ο Πορτογάλος αναβάτης προσαρμόστηκε γρήγορα από την KTM στην Aprilia και κατάφερε στο τέλος της ημέρας να σημειώσει ένα πολύ ανταγωνιστικό χρόνο.

Yesterday was a crucial day of testing at Valencia with plenty of novelties and not only on the tech side! 👀



Riders switching teams, manufacturers and bikes as we also welcomed a new face to the #MotoGP grid! 🙌 #SprintingInto2023 | #ValenciaTest pic.twitter.com/mnhaGMpy5t