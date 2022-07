Ένα παράξενο περιστατικό ανέδειξε την ικανότητα του οδηγού που σπεύδει σε βοήθεια των πιλότων της F1.

Μπορεί το Σάββατο να μονοπώλησε το ενδιαφέρον μας η μάχη της pole position για το βρετανικό Grand Prix, την οποία τελικά κατέκτησε ο Κάρλος Σάινθ, όμως ο Ισπανός δεν ήταν ο μόνος που έκανε επίδειξη των ικανοτήτων του.

Βλέπετε, εκτός από τους είκοσι μονομάχους που παίρνουν εκκίνηση όταν σβήνουν τα κόκκινα φώτα σε κάθε στάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1, υπάρχουν άλλοι δύο οδηγοί που καλούνται να κινηθούν στο όριο, με οχήματα λιγότερο… διαστημικά.

Κι αυτό, με τους ρόλους τους να μη περιορίζονται σε αγωνιστικούς στόχους και εγωισμούς αλλά να αφορούν στην ασφάλεια και την υγεία των υπολοίπων. Αναφέρομαι φυσικά στους οδηγούς του Αυτοκινήτου Ασφαλείας και του Ιατρικού Αυτοκινήτου της F1.





Στον πρώτο ρόλο είναι εδώ και μία… αιωνιότητα (από το 2000) ο Μπερντ Μεϊλάντερ. Στον δεύτερο είχαμε αλλαγή πρόσφατα αφού τα πρωτόκολλα της F1 σχετικά με την παγκόσμια πανδημία της Covid-19 έθεσαν εκτός τον Άλαν φαν ντερ Μέρβε. Στη θέση του είναι ο Μπρούνο Κορέια, που μέχρι πρότινος οδηγούσε το αυτοκίνητο ασφαλείας στο WTCC και τη Formula E.

Ο Πορτογάλος έδειξε τις ικανότητές του όταν στο πλαίσιο ενός από τους δεκάδες γύρους που κάνουν ως «ζέσταμα» κατά τη διάρκεια του αγωνιστικού τριημέρου, η Aston Martin DBX που εκτελεί χρέη Ιατρικού Αυτοκινήτου στο συγκεκριμένο Grand Prix, σηκώθηκε στις δύο ρόδες!

Δείτε περισσότερα στο παρακάτω video...

Just the Medical Car doing a side wheelie! 😮😀#BritishGP #F1 pic.twitter.com/wwqe32ljPa