Στην ακύρωση της 10ης ειδικής διαδρομής του Ράλλυ Νέας Ζηλανδίας, προχώρησαν οι διοργανωτές. Αιτία το τρομακτικό ατύχημα του Γκας Γκρίνσμιθ, που είχε ως αποτέλεσμα το Ford Puma της M-Sport να μείνει στην μέση του δρόμου.

Σε ένα γρήγορο σημείο, ο 25χρονος Βρετανός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, το οποίο αφού έκανε δύο τούμπες ακινητοποιήθηκε, έχοντας καταστραφεί ολοσχερώς. Ευτυχώς τόσο ο Γκρίνσμιθ όσο και ο συνοδηγός του, Γιόνας Άντερσον, δεν τραυματίστηκαν.

Τα αυτοκίνητα που επρόκειτο να κάνουν στη συνέχεια την 10η ΕΔ κατευθύνθηκαν στο Όκλαντ για το σέρβις, πριν τις τρεις απογευματινές ειδικές διαδρομές.

High-speed section in very tricky conditions caught Gus out. Main thing is the safety cell did its job and Gus and Jonas are ok. pic.twitter.com/eMKc6ViPma