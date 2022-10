Οι κυρίες του ELMS έγραψαν ιστορία (vid)

Το φινάλε του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Αντοχής (European Le Mans Series), έμελλε να αποδειχθεί ιστορικό για το μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Μία τεράστια επιτυχία σημείωσαν οι Iron Dames, δηλαδή η αμιγώς γυναικεία ομάδα της Iron Lynx, στις 4 ώρες του Πορτιμάο. Στον τελευταίο αγώνα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Αντοχής (ELMS) για το 2022, το πλήρωμα της #83 Ferrari 488 GTE κυριάρχησε και να πήρε την πρώτη του νίκη στο θεσμό.

Οι Σάρα Μπόβι, Μισέλ Γκατάν και Ντοριάν Παν, στην κατηγορία GTE, είχαν την καλύτερη απόδοση της σεζόν και διέλυσαν τον ανταγωνισμό σε έναν αγώνα για γερά νεύρα. Η στρατηγική έπαιξε καθοριστικό ρόλο, με το πλήρωμα του #83 αγωνιστικού να επιλέγει να μην μπει στα pit κατά τη διάρκεια της Full Course Yellow στην πρώτη ώρα του αγώνα. Έτσι, απέκτησαν από νωρίς ένα μεγάλο πλεονέκτημα, σε μία άκρως επιβλητική εμφάνιση για τα δεδομένα μιας τόσο ανταγωνιστικής κατηγορίας. Η διαφορά στο τέλος του από τη 2η #69 Aston Martin ήταν πάνω από ένα γύρο.

The @IronDames_ take LMGTE class victory in Portimão and become the first all-female crew to win an #ELMS race!