Ποιος είναι ο σωστός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν οι οδηγοί της F1 για να φτάσουν στη νίκη στη μάχη της Σουζούκα; Ακολουθούν οι απαντήσεις...

Ο δέκατος όγδοος αγώνας της Formula 1 για το 2022 είναι προ των πυλών, με ομάδες και οδηγούς να προετοιμάζονται για έναν ιδιαίτερα απαιτητικό Grand Prix. Οι κατατακτήριες δοκιμές μας έδωσαν πρώτη εικόνα για το τι θα δούμε στον αγώνα και οι 53 γύροι του Grand Prix αναμένονται συναρπαστικοί και απρόβλεπτοι. H πίστα της Σουζούκα στην Ιαπωνία είναι μία διαδρομή που δεν προσφέρει πολλές ευκαιρίες για προσπέρασμα, με τους οδηγούς να χρειάζονται φαντασία για να το πράξουν.

Η νίκη στο Grand Prix Ιαπωνίας φαίνεται πως θα κριθεί ανάμεσα στις Red Bull Racing και Scuderia Ferrari. O Μαξ Φερστάπεν έχει τον πρώτο λόγο μετά την pole position που πήρε στις κατατακτήριες δοκιμές. Παράλληλα του δίνεται η ευκαιρία να κατακτήσει και μαθηματικά τον τίτλο. Μάλιστα είναι ο μόνος οδηγός από αυτούς που πέρασαν στο Q3 που έχει δύο σετ φρέσκιας μαλακής γόμας για τον αγώνα, σε αντίθεση με τους οδηγούς της Ferrari και τον Σέρχιο Πέρεζ που έχουν ένα φρέσκο σετ μαλακής γόμας διαθέσιμο.

Arigato gozaimasu, Seb 💚



The emotion spills out after Sebastian Vettel's final qualifying session in Suzuka 🥺#JapaneseGP #F1 @AstonMartinF1 pic.twitter.com/HhDqDLHRbd