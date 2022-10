Το τρομερό παιδί του WRC κέρδισε στη Ν. Ζηλανδία και έγινε ο νεότερος πρωταθλητής στην ιστορία.

Ιστορία γράφτηκε στο Ράλλυ Νέας Ζηλανδίας, καθώς ο Κάλε Ροβάνπερα με το Toyota GP Yaris Rally1 πήρε μια σπουδαία νίκη και μαζί κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ του 2022. Με αυτόν τον τρόπο ο Φινλανδός έγινε ο νεότερος πρωταθλητής του WRC, αφού εξασφάλισε τον τίτλο σε ηλικία 22 ετών και μίας ημέρας, την ακριβώς επόμενη ημέρα των γενεθλίων του.

YOUNGEST-EVER WORLD CHAMPION! 🏆@KalleRovanpera has broken the record of Colin McRae, to become the youngest-ever world champion in #WRC history 👏#WRCLive | #RallyNZ pic.twitter.com/HDSoJfDjmZ