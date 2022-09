Ένα από τα μεγάλα ερωτηματικά της φετινής Silly Season της F1, είναι το αν θα παραμείνει στη Haas ο Μικ Σουμάχερ ή αν θα αναζητήσει νέο σταθμό στην καριέρα του.

Το 2021 η ομάδα της Haas έδωσε την ευκαιρία στον Μικ Σουμάχερ να κάνει το ντεμπούτο του στη Formula 1. Ο Γερμανός ερχόταν από μία πολύ επιτυχημένη σεζόν, όπου κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Formula 2. Το μονοθέσιο της αμερικανικής ομάδας όμως, ήταν αρκετά πιο αργό του ανταγωνισμού και μαχόταν για τις τελευταίες θέσεις.

Φέτος, με την αλλαγή των κανονισμών, η Haas έφτιαξε ένα μονοθέσιο που είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό - ειδικά στο ξεκίνημα της χρονιάς. Όμως ο Σουμάχερ δεν μπόρεσε να βρει τα πατήματά του άμεσα, χάνοντας στα ίσα από τον Κέβιν Μάγκνουσεν, ενώ παράλληλα είχε αρκετά ατυχήματα. Τις εμφανίσεις του δεν τις έχουν «πάρει με καλό μάτι» στην αμερικανική ομάδα και τους τελευταίους μήνες το μέλλον του 23χρονου στη Formula 1 είναι στον αέρα.

Mιλώντας στην αυστριακή τηλεόραση, ο επικεφαλής της Haas, Γκούντερ Στάινερ, ξεκαθάρισε ποιες είναι οι πιθανότητες να δούμε τον Σουμάχερ και το 2023 στην F1: «Εξετάζουμε ακόμα τι είναι καλύτερο για την ομάδα. Κοιτάμε μόνο την τεχνική ή τις δεξιότητες που έχει ένας οδηγός. Θα είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζω αν ο Μικ θα παραμείνει ή όχι. Είναι 50-50. Είχε πολύ καλούς αγώνες σε Καναδά, Αυστρία και Βρετανία, αλλά του λείπει η σταθερότητα. Πρέπει να είναι δυνατός πιο συχνά. Δεν βιαζόμαστε αναφορικά με τους οδηγούς και ο Μικ έχει ακόμη ευκαιρίες να αποδείξει το τι αξίζει».

Στον Καναδά ο Γερμανός ήταν εντός βαθμών έχοντας πολύ καλό ρυθμό, όμως μηχανικό πρόβλημα τον ώθησε σε εγκατάλειψη. Η πρώτη του βαθμολόγηση ήρθε στην Αυστρία και βαθμολογήθηκε ξανά στη Μ. Βρετανία. Η Haas παρουσίασε στην Ουγγαρία ένα νέο πακέτο αναβαθμίσεων, όμως η απόδοσή του δεν ήταν αναμενόμενη. Μάλιστα, στους τελευταίους αγώνες η VF-22 έχει χάσει έδαφος έναντι του ανταγωνισμού.

Πιθανός αντικαταστάτης του Σουμάχερ το 2023 είναι ο Αντόνιο Τζιοβινάτσι, ο οποίος πήρε τη θέση του Γερμανού στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix Ιταλίας. Ο Ιταλός ήταν στην Alfa Romeo για τρία χρόνια, δίπλα στον Κίμι Ράικονεν κι εφέτος έχει αρκεστεί σε ρόλο αναπληρωματικού στην Scuderia Ferrari.

Mick Schumacher, you superstar! ⭐️



Incredible overtakes across the field, a double-points finish and our Driver Of The Day in Austria 💪



Take a bow, @SchumacherMick 🤩#AustrianGP #F1 @HaasF1Team pic.twitter.com/7SeXiWJHuy