Νέα «πυρά» κατά του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή εξαπέλυσε ο επικεφαλής της Red Bull Racing, Κρίστιαν Χόρνερ.

Aπό το 2015 που έκανε το ντεμπούτο στη Formula 1, ο Μαξ Φερστάπεν έδειξε πως πρόκειται να φτάσει ψηλά στην καριέρα του. Δεν είναι τυχαίο πως στην πρώτη του εμφάνιση με τη Red Bull Racing στο GP Ισπανίας το 2016 κατέκτησε τη νίκη. Το 2021 πάλεψε σκληρά για τον τίτλο απέναντι στον Λιούις Χάμιλτον κι έπειτα από μία άκρως επεισοδιακή σεζόν, ανατροπές, συγκινήσεις, συγκρούσεις, κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα.

Εφέτος η μάχη του σε πολλούς αγώνες είναι ενάντια στον Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, με τους δύο να έχουν παλέψει πολλές φορές ρόδα με ρόδα. Αντιπαραθέτοντας την περσινή σεζόν με τη φετινή, ο επικεφαλής της Red Bull Racing, Κρίστιαν Χόρνερ, συνέκρινε τον επαγγελματισμό του Μονεγάσκου απέναντι στον Φερστάπεν και το ότι μιλά με καλά λόγια για τον Ολλανδό, με τη συμπεριφορά του επτάκις παγκόσμιου πρωταθλητή.

«Ξέρετε υπάρχει μία διαφορά, υπάρχει διαφορετικός σεβασμός με τον Λεκλέρ. Έχουν αγωνιστεί αντίπαλοι από τότε που ήταν παιδιά και υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός. Δεν έχω ακούσει ποτέ τον Χάμιλτον να αναγνωρίζει την αξία του Μαξ. Φυσικά υπήρχε περισσότερη ένταση και μπορούσες να το νιώσεις, να το αισθανθείς αυτό ανάμεσα στους δυο τους», ανέφερε ο Βρετανός στο Beyond the Grid.

Επιπλέον ο Χόρνερ υποστήριξε ότι τον ψυχολογικό πόλεμο ανάμεσα στους δύο οδηγούς τον κέρδισε ο Φερστάπεν: «Πιθανολογώ πως ο Μαξ είχε μπει στο κεφάλι του Χάμιλτον. Είναι ένας 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, έχει τα πάντα να χάσει, ο Μαξ είναι το νέο παιδί που παίρνει τα ρίσκα, κάνει τα πάντα και δεν έχει τίποτα να χάσει. Κάποια από τα προσπεράσματά του ήταν τρομερά πέρυσι και αυτό άρχισε να έχει αντίκτυπο στον Χάμιλτον. Είδαμε πως στον Αγώνα Σπριντ στο Σίλβερστον που κέρδισε ο Μαξ, ο Λιούις ήταν άσχημα ψυχολογικά. Υπήρχε ένας αέρας απόγνωσης γύρω του. Πιστεύω πως σε τόσο σημαντικές καταστάσεις όπου υπήρξαν έντονα συναισθήματα, ο Λιούις επηρεάστηκε περισσότερο από τον Μαξ».

Ο Χάμιλτον μετά το Grand Prix Ιταλίας τέθηκε και μαθηματικά εκτός μάχης του φετινού πρωταθλήματος. Μετά από 16 αγώνες στο 2022 ο Βρετανός οδηγός της Mercedes δεν έχει κατακτήσει ακόμη νίκη, κάτι που έχει καταφέρει σε κάθε σεζόν του στη Formula 1.

In need of a midweek pick-me-up? 🙌 We are back racing in 🔟 days ⏳ #F1 pic.twitter.com/QmLeyLy6HF