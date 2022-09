Mercedes-Benz για Φέντερερ: «Η κληρονομιά του θα μείνει για πάντα» (vid)

Η γερμανική μάρκα αποχαιρετά τον κορυφαίο τενίστα, ο οποίος ήταν πρεσβευτής της επί σειρά ετών.

Το «αντίο» είναι πάντα δύσκολο, ιδίως όταν αφορά προσωπικότητες όπως αυτή του Ρότζερ Φέντερερ. Ο Ελβετός ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το επαγγελματικό τένις σε ηλικία 41 ετών και έχοντας πίσω του μία καριέρα που δεν… χωρά στα βιβλία του σπορ.

Διάσημοι αθλητές, όπως ο Ράφα Ναδάλ και ο Λέο Μέσι αποχαιρέτησαν τον Φέντερερ με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ το ίδιο έκανε και η Mercedes-Benz. Η γερμανική μάρκα συνεργάζεται από το 2008 με τον Ελβετό τενίστα, ο οποίος αποτελεί παγκόσμιο πρεσβευτή της. «Ακόμα και η μεγαλύτερη καριέρα τελειώνει, όμως η κληρονομιά παραμένει για πάντα», αναφέρει το μήνυμα της Mercedes-Benz.

Even the greatest career ends, but the legacy remains forever. @rogerfederer pic.twitter.com/ml18ic3U74