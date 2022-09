Ένα από τα τατουάζ που κοσμούν το σώμα του «ερυθρόλευκου» άσσου κρύβει πίσω του μια συγκινητική ιστορία.

Η είδηση της ένταξης του Μαρσέλο στην ποδοσφαιρική ομάδα του Ολυμπιακού προκάλεσε «σεισμό» στην Ελλάδα και έκανε αίσθηση σε όλο τον κόσμο. Ο Βραζιλιάνος άσος από φέτος θα είναι κάτοικος Πειραιά και κάθε λεπτομέρεια γύρω από αυτόν αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Το σώμα του Μαρσέλο είναι ένας μεγάλος καμβάς, με πληθώρα τατουάζ να φιλοξενούνται πάνω σε αυτό. Ένα από αυτά δείχνει ένα Vokswagen Beetle τo διάσημο Σκαραβαίο, που έχει γράψει τη δική του ιστορία στην αυτοκίνηση τις προηγούμενες δεκαετίες. Πίσω από αυτό το τατουάζ όμως κρύβεται μια πολύ συγκινητική ιστορία, που έχει σχέση με το ξεκίνημα του Βραζιλιάνου, πίσω στην πατρίδα του.

Ο σκαραβαίος στο δεξί μπράτσο του Μαρσέλο αποτελεί φόρο τιμής στον παππού του, ο οποίος είχε ένα τέτοιο αυτοκίνητο και με αυτό συνήθιζε να τον πηγαίνει στην προπόνηση όταν ήταν παιδί. Ο παππούς του ήταν μια πολύ σημαντική φιγούρα στην παιδική ηλικία του Μαρσέλο και έπαιξε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην καριέρα του.

«Ο παππούς μου πάντα πίστευε σε εμένα και αυτός με πήγαινε παντού. Αυτός έκανε δυνατό για εμένα να γίνω επαγγελματίας. Αυτό του τατουάζ είναι το αυτοκίνητο με το οποίο πάντα με πήγαινε στην προπόνηση», έχει πει ο Βραζιλιάνος, εξηγώντας τη ζωγραφιά του σκαραβαίου στο μπράτσο του.

Marcelo reveals the wholesome inspiration for his VW Beetle tattoo 🚗 pic.twitter.com/UewnEy5Oqw