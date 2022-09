Εξηγήσεις για τη στρατηγική του Λιούις Χάμιλτον, που του στέρησε παρουσία στο βάθρο έδωσε ο επικεφαλής της Mercedes-AMG, Τότο Βολφ.

Νευριασμένος από τη στρατηγική της ομάδας του, όμως χαρούμενος με τη συνολική απόδοση στο Grand Prix Ολλανδίας είναι ο Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός δεν πήρε εντολή να αλλάξει ελαστικά υπό το καθεστώς του αυτοκινήτου ασφαλείας και αυτό τον άφησε εκτεθειμένο στους τελευταίους γύρους. Οι αντίπαλοί του ήταν με τη μαλακή γόμα ελαστικών και ως αποτέλεσμα από 1ος, έπεσε στην 4η θέση στα τελικά αποτελέσματα.

Ο Βρετανός έχασε τη μεγάλη ευκαιρία να διεκδικήσει την πρώτη του νίκη στο 2022 και στη χειρότερη περίπτωση η γερμανική ομάδα να πάρει ένα ακόμη διπλό βάθρο. Ωστόσο ο επικεφαλής της Mercedes-AMG, Τότο Βολφ, υπερασπίστηκε τη στρατηγική που ακολούθησε η ομάδα του και έδειξε κατανόηση στην έντονη αντίδρασή του Χάμιλτον στον ασύρματο.

Verstappen wasted no time getting past Hamilton at the restart 😮 #DutchGP #F1 pic.twitter.com/d3muMaULsE

«Είναι έντονα συναισθηματικό για έναν οδηγό, όταν είσαι τόσο κοντά στη νίκη να σε “τρώνε” ζωντανό, οπότε είναι λογικό κάθε συναίσθημα να βγαίνει προς τα έξω. Ως οδηγός είσαι μόνος σου στο cockpit και δεν γνωρίζεις τι συμβαίνει. Συζητήσαμε εκείνη τη στιγμή, θα πάρουμε ρίσκα για τη νίκη; Ναι, θα πάρουμε ρίσκα. Είχε ένα σετ ελαστικών που είχε κάνει μερικούς γύρους και το να κρατήσει τη θέση του ήταν η σωστή επιλογή. Στο τέλος αυτή η στρατηγική δεν λειτούργησε για εκείνον αλλά προτιμώ να ρισκάρουμε για τη νίκη από το να συμβιβαστούμε με τη δεύτερη και την τρίτη θέση. Ο Λιούις ήταν μπροστά οπότε πάντα έχεις περισσότερο χρόνο να πάρεις μια απόφαση όταν είσαι πίσω. Μπορούσαμε να κάνουμε δύο πράγματα: Να βάλουμε τον Λιούις για αλλαγή ελαστικών που σήμαινε πως θα έχανε τη θέση στην πίστα από τον (Μαξ) Φερστάπεν και ο Τζορτζ (Ράσελ) θα ήταν καταδικασμένος ή να βάλουμε και τους δύο για αλλαγή ελαστικών και να είναι όλοι καταδικασμένοι. Οπότε άξιζε να πάρουμε το ρίσκο», ανέφερε ο αυστριακός στο Sky Sports.

Με το αποτέλεσμα στην Ολλανδία, η Mercedes-AMG είναι πλέον μόλις 30 βαθμούς πίσω από τη Scuderia Ferrari στο πρωτάθλημα κατασκευαστών.

It's P4 for @LewisHamilton at Zandvoort and more points on the board for the Team pic.twitter.com/MMN5xnrwja