Μεγάλη ικανοποίηση επικρατεί στις τάξεις της Mercedes-AMG, για το γεγονός πως επέστρεψε στις ανταγωνιστικές εμφανίσεις.

Για πρώτη φορά μετά το Grand Prix Ουγγαρίας, η Mercedes-AMG είχε την ταχύτητα να παλέψει για την pole position στις κατατακτήριες δοκιμές. Στο τέλος του Q3 όμως το λάθος του Σέρχιο Πέρεζ δεν επέτρεψε στους Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ να ολοκληρώσουν την τελευταία τους προσπάθεια κι έτσι είναι άγνωστο το τι μπορούσαν να κάνουν τα «ασημί βέλη».

Το μόνο σίγουρο είναι πως η ταχύτητα της W13 E Performance είναι πολύ υψηλότερη σε σχέση με το Σπα, όπου ο Χάμιλτον ήταν σχεδόν δύο δευτερόλεπτα πίσω από τον ταχύτερο χρόνο. Αυτό το αναγνωρίζει ο επικεφαλής της Mercedes-AMG, Τότο Βολφ, ο οποίος πιστεύει πως η ομάδα του μπορεί να διεκδικήσει ξανά νίκες.

«Όλα είναι πιθανά πλέον, έχουμε ένα πολύ δυνατό μονοθέσιο και ξεκινάμε από τη δεύτερη σειρά. Φυσικά και έχουμε επιστρέψει στο παιχνίδι της νίκης. Ας δούμε τι μας περιμένει αύριο. Αυτό που έγινε στο τέλος του Q3 ήταν εκνευριστικό, γιατί ο Λιούις έπαιζε δυνατά για την pole position με τον Φερστάπεν και τον Λεκλέρ. Στην αρχή ήμασταν μπροστά, όμως δεν ίσχυε αυτό στο τέλος», ανέφερε ο Αυστριακός στο Sky Sports.

