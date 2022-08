Παρά το θετικό ξεκίνημα στον αγώνα του Σπα, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη για τον Σαρλ Λεκλέρ.

Ο Κάρλος Σάινθ εκκίνησε από την πρώτη θέση το Grand Prix Βελγίου, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ έβαλε νέα μονάδα ισχύος, κάτι που του επέφερε ποινή θέσεων στο grid και ξεκίνησε από τη 15η θέση. Ο Μονεγάσκος είχε εξαιρετικό ξεκίνημα, ανεβαίνοντας από τη 15η θέση στην 9η, ακριβώς πίσω από τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. Τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καθόλου ικανοποιητικά όταν αναγκάστηκε να μπει στα pit στον τρίτο γύρο του αγώνα κι έπεσε στις τελευταίες θέσεις.

Πριν μπει στα pit, είχε αναφέρει πως καπνός βγαίνει από το εμπρός δεξί ελαστικό του και ήταν ο λόγος για τον οποίο έκανε την αλλαγή ελαστικών. Όπως τον ενημέρωσαν από την ομάδα, μια αφαιρούμενη ζελατίνα κράνους είχε κολλήσει στην εισαγωγή αέρα του φρένου του, κάτι πoυ ανέβασε επικίνδυνα τη θερμοκρασία.

Όπως προέκυψε μετά τον αγώνα, η ζελατίνα που μπήκε στον αεραγωγό των φρένων ήταν του Φερστάπεν. Στον πρώτο γύρο μετά τη στροφή Στάβελοτ 2, όπως φαίνεται από το οπτικοακουστικό υλικό, ο Ολλανδός αφαίρεσε ζελατίνα από το κράνος του, η οποία κατέληξε στο μονοθέσιο του οδηγού της Ferrari.

