Το τελικό grid του GP Βελγίου αλλάζει για μία ακόμη φορά, μιας και έχουμε όγδοο οδηγό που αλλάζει κινητήρα και παίρνει ποινή βάσει των κανονισμών της F1.

Λίγες ώρες πριν την εκκίνηση του Grand Prix Βελγίου, η Scuderia AlphaTauri ανακοίνωσε πως έκανε ολική αλλαγή στη μονάδα ισχύος του Γιούκι Τσουνόντα. Η αλλαγή αυτή, όπως ορίζουν οι κανονισμοί, αναγκάζει τον Ιάπωνα να εκκινήσει από το pit-lane. Έτσι ο οδηγός της ιταλικής ομάδας γίνεται ο όγδοος οδηγός που δέχεται ποινή στο αγωνιστικό τριήμερο του Σπα.

Στις κατατακτήριες δοκιμές, ο Τσουνόντα είχε αποκλειστεί από το Q1, όμως οι ποινές άλλων οδηγών τον προβίβασαν στη 13η θέση για την εκκίνηση. Αυτή η εξέλιξη ευνοεί άμεσα τους Μαξ Φερστάπεν και Σαρλ Λεκλέρ που άλλαξαν την Παρασκευή μέρη στη μονάδα ισχύος τους και έπεσαν αρκετά πίσω στο grid.

we've decided to change a few bits on @yukitsunoda07 's car, resulting in a pit lane start for the #BelgianGP pic.twitter.com/Lo5KfNkNim

O Φερστάπεν θα εκκινήσει πλέον από τη 14η θέση και δίπλα του θα έχει τον Λεκλέρ. Όμως πολύ σημαντικό είναι το γεγονός πως ο οδηγός της Scuderia Ferrari έχει την εσωτερική για τη στροφή 1, ενώ ο οδηγός της Red Bull Racing την εξωτερική.

Με δεδομένη την ταχύτητα του Ολλανδού παγκόσμιου πρωταθλητή όλο το τριήμερο, αναμένεται να είναι εκ των πρωταγωνιστών του αγώνα. Το ερώτημα είναι φυσικά αν θα καταφέρει ο Μονεγάσκος οδηγός να τερματίσει μπροστά του και να μειώσει τη διαφορά στο πρωτάθλημα οδηγών.

Αυτή είναι η ανανεωμένη σειρά εκκίνησης του Grand Prix Βελγίου.

Yuki Tsunoda will now start from the pit lane, so here's how the drivers will line up for lights out🚦#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/v9HVK4z8VW