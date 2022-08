Formula 1, GP Βελγίου: Το μυστήριο λύθηκε, αυτό είναι το grid του αγώνα

Παζλ για… δυνατούς λύτες αποτέλεσε ο σχηματισμός του grid εκκίνησης στον αγώνα της F1 στο Βέλγιο, λόγω των πολλών ποινών σε οδηγούς.

Όσοι είδαν τον Μαξ Φερστάπεν να σημειώνει τον καλύτερο χρόνο στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Βελγίου αλλά τον Κάρλος Σάινθ να εξασφαλίζει την πρώτη θέση στο grid εκκίνησης, σίγουρα θα αναρωτήθηκαν τι συμβαίνει. Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing και αρκετοί ακόμα (ανάμεσά τους και ο Σαρλ Λεκλέρ) έχουν δεχτεί ποινές αρκετών θέσεων λόγω αλλαγής κινητήρων ή άλλων μηχανικών μερών στα μονοθέσιά τους.

Στη FIA έβγαλαν τα… κομπιουτεράκια και πρόσθεσαν τις θέσεις ποινής στην κανονική κατάταξη των οδηγών κατά τις κατατακτήριες στην πίστα του Σπα. Έτσι, δίπλα στον Σάινθ θα βρεθεί ο Σέρχιο Πέρεζ και πίσω τους δύο πρώην παγκόσμιοι πρωταθλητές, οι Φερνάντο Αλόνσο και Λιούις Χάμιλτον. O πρωτοπόρος της βαθμολογίας Φερστάπεν θα εκκινήσει από την 15η θέση και ο Μονεγάσκος διεκδικητής του τίτλου, Λεκλέρ, δίπλα του από την 16η.

