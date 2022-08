O Κάρλος Σάινθ ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών στην πίστα του Σπα.

Η Formula 1 επέστρεψε, με το Grand Prix Βελγίου να είναι ο πρώτος αγώνας μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα, εκεί όπου ο Κάρλος Σάινθ και η Scuderia Ferrari ξεκίνησαν με τον καλύτερο τρόπο το αγωνιστικό τριήμερο. Ο Ισπανός με χρόνο 1:46,538 ήταν ο ταχύτερος οδηγός με τη μαλακή γόμα ελαστικών, όντας λιγότερο από ένα δέκατο του δευτερολέπτου μπροστά από τον teammate του, Σαρλ Λεκλέρ.

Στην 3η θέση ολοκλήρωσε ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, o οποίος έκανε τον ταχύτερο χρόνο του στην αρχή της διαδικασίας. Λίγα είναι τα συμπεράσματα από τα πρώτα 60 λεπτά του τριημέρου, καθώς η κόκκινη σημαία μετά το πρώτο ημίωρο και η βροχή στα τελευταία λεπτά απέτρεψαν στις ομάδες να ολοκληρώσουν τα προγράμματά τους.

Ας δούμε αναλυτικά τι έγινε το FP1 στην πίστα του Σπα. Στα πρώτα λεπτά είδαμε τα μονοθέσια να βγαίνουν στην πίστα με τα ενδιάμεσα ελαστικά, μιας και σταγόνες βροχής είχαν κάνει την εμφάνισή τους λίγα λεπτά νωρίτερα. Γρήγορα όμως οι ομάδες συνειδητοποίησαν πως τα στεγνά ελαστικά ήταν η καλύτερη λύση.

Σιγά-σιγά, είδαμε όλους τους οδηγούς να βγαίνουν ώστε να κάνουν τα αναγνωριστικά τους περάσματα, με την απειλή της βροχής να είναι έντονη. O Φερστάπεν βγήκε στην πίστα με τη μαλακή γόμα ελαστικών και ανέβηκε άμεσα στην 1η θέση της κατάταξης με το 1:46,755. Μάλιστα ήταν σχεδόν δύο δευτερόλεπτα μπροστά από τον Πέρεζ που είχε τη σκληρή γόμα ελαστικών, ενώ πίσω του ήταν οι δύο Ferrari (επίσης με τη σκληρή γόμα) και οι δύο Mercedes, που είχαν τη μέση γόμα ελαστικών.

Όπως ήταν λογικό, όλες οι ομάδες είχαν διαφορετικά προγράμματα για την πρώτη περίοδο δοκιμών. Μηχανικά προβλήματα αντιμετώπισαν οι Έστεμπαν Οκόν και Βάλτερι Μπότας, με τους δύο οδηγούς να είναι στο γκαράζ των ομάδων τους.

Με τη συμπλήρωση 30 λεπτών στη διαδικασία, ο Άλμπουν με τη μαλακή γόμα ελαστικών ανέβηκε στη 2η θέση, μπροστά από τον Χάμιλτον. Όμως δεν ήταν ο μόνος με φρέσκο σετ αυτής της γόμας. Ο Σάινθ έγραψε το νέο ταχύτερο χρόνο της διαδικασίας με το 1:46,538, με τον Λεκλέρ να τον ακολουθεί όντας μόλις 69 χιλιοστά του δευτερολέπτου πιο αργός.

Η δράση διεκόπη πρόωρα όταν ο Κέβιν Μάγκνουσεν σταμάτησε τη VF-22 του στην έξοδο της στροφής 1. Το μονοθέσιο της Haas αντιμετώπισε κάποιου είδους πρόβλημα, όμως το κόκκινο πάνω από το κεφάλι του οδηγού αναβόσβηνε. Αυτό σημαίνει πως υπήρχε βραχυκύκλωμα κι έπρεπε οι μηχανικοί να αδειάσουν την μπαταρία προτού μετακινηθεί.

Η διαδικασία συνεχίστηκε με 9 λεπτά να απομένουν στο ρολόι, με όλους τους οδηγούς να βγαίνουν άμεσα στην πίστα. Όμως η βροχή τους πρόλαβε, ερχόμενη από τα νοτιοδυτικά. Η έντασή της ήταν τόσο έντονη, που δεν επέτρεψε στους οδηγούς να ολοκληρώσουν ούτε ένα γρήγορο γύρο. Ορισμένοι οδηγοί βγήκαν στην πίστα για να πάρουν αίσθηση των ενδιάμεσων ελαστικών, όμως τίποτα δραματικό δεν συνέβη.

Η δράση συνεχίζεται στο Σπα με τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στις 18:00 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα FP1 GP Βελγίου

