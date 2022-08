Οι οργανωτές του αγώνα της F1 στην πίστα του Ζάντβορτ θέλουν να περιορίσουν τον αριθμό των αυτοκινήτων που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του αγωνιστικού τριημέρου.

Η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα είναι ένας τομέας που τα τελευταία χρόνια γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη προτεραιότητα στον κόσμο της Formula 1. Εκτός από τις ομάδες, το ίδιο το σπορ σκοπεύει να πετύχει ουδετερότητα άνθρακα μέχρι το 2030, ενώ το 2026 η νέα γενιά μονάδων ισχύος θα χρησιμοποιεί 100% συνθετικά καύσιμα.

Η προσπάθεια μείωσης αποτυπώματος άνθρακα στην ατμόσφαιρα επεκτείνεται πλέον και στoν τρόπο με τον οποίο διοργανώνονται τα Grand Prix. Όπως ανακοινώθηκε, οι διοργανωτές του Grand Prix Ολλανδίας θα μειώσουν τον αριθμό οχημάτων που θα επιτρέπεται να βρίσκονται στην πίστα. Με τον τρόπο αυτό ενθαρρύνουν εναλλακτικούς τρόπους, φιλικούς προς το περιβάλλον, ώστε ο κόσμος να μεταφερθεί στην πίστα του Ζάντβορτ για το αγωνιστικό τριήμερο.

Ο εμπνευστής της όλης προσπάθειας, Ρόι Χιρς, μίλησε στο NL Times: «Κατά ένα μεγάλο βαθμό θα απαγορεύσουμε τα αυτοκίνητα στο Ζάντβορτ. Μόνο οι κάτοικοι και όσοι έχουν άδεια, όπως το προσωπικό της Formula 1 θα έχουν την άδεια να έρθουν με όχημα στην πίστα. Είναι πολύ ωραίο να βλέπεις το GP Ολλανδίας να επικεντρώνεται στο περιβάλλον. Ειδικά το γεγονός πως ο πορτοκαλί στρατός θα έρθει από τους αμμόλοφους με ποδήλατο θα είναι ένα πολύ όμορφο θέαμα».

Η πίστα βρίσκεται μόλις 43 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα της Ολλανδίας, το Άμστερνταμ. Ο Χιρς εκτιμά πως το 1/3 των επισκεπτών θα πάει στην πίστα με ποδήλατο ή σκούτερ και ακόμα 1/3 με τρένο. Κάθε πέντε λεπτά θα είναι προγραμματισμένο δρομολόγιο τρένου για το σιρκουί, ενώ λόγω της φύσης της πίστας, αρκετός κόσμος αναμένεται να μετακινηθεί με τα πόδια. Όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα, θα είναι διαθέσιμες μόλις 233 θέσεις πάρκινγκ για ειδικούς καλεσμένους.

Το μόνο σίγουρο είναι πως ο «πορτοκαλί στρατός», που υποστηρίζει φανατικά τον Μαξ Φερστάπεν, θα γεμίσει την πίστα ευελπιστώντας να δει τον παγκόσμιο πρωταθλητή να κατακτά τη νίκη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το Grand Prix Ολλανδίας είναι προγραμματισμένο για τις 2-4 Σεπτεμβρίου.

