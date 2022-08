Tesla: Ξεπέρασε τα 3 εκατ. ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Την ανακοίνωση έκανε μέσω του αγαπημένου του twitter ο Ίλον Μασκ.

Με τον ανταγωνισμό στον κλάδο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων να είναι πλέον έντονος, η Tesla επιταχύνει το ρυθμό παραγωγής. Ενώ το 2021 παρέδωσε 936.000 αυτοκίνητα, ο στόχος για φέτος είναι τουλάχιστον 1,4 εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα. Το εργοστάσιο στη Σαγκάη είναι αυτό που ηγείται σε ρυθμό παραγωγής, καθώς μέσα σε περίπου 2,5 έτη από την έναρξη λειτουργίας του έφθασε το 1 εκατ. αυτοκίνητα.

Όπως ανέφερε στο twitter ο Ίλον Μασκ, πλέον η Tesla έχει κατασκευάσει περισσότερα από 3 εκατ. ηλεκτρικά οχήματα. Νωρίτερα φέτος, το εργοστάσιο της εταιρείας στο Φρίμοντ της Καλιφόρνια συμπλήρωσε τον αριθμό των 2 εκατ. οχημάτων.

Congrats Giga Shanghai on making millionth car! Total Teslas made now over 3M. pic.twitter.com/2Aee6slCuv