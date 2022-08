Test ride Moto Guzzi V85 TT Guardia D'Onore: Μοναδική και ιστορική

Η επετειακή έκδοση της advenrure ιταλικής μοτοσικλέτας κλείνει το μάτι στην ιστορία της ιταλικής δημοκρατίας.

Ανάμεσα στις εκδόσεις του Moto Guzzi V85 TT υπάρχει και μία που ξεχωρίζει. Πρόκειται για την επετειακή V85 TT Guardia d'Onore. Η μοτοσικλέτα αυτή κατασκευάστηκε για να τιμήσει την 75χρονη συνεργασία μεταξύ της Moto Guzzi και του συντάγματος Cuirassiers, της ειδικής μονάδας των Carabinieri που είναι υπεύθυνη για την τιμητική φρουρά και την ασφάλεια του Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας. Η ειδική και αριθμημένη αυτή έκδοση θα παραχθεί σε περιορισμένο αριθμό αριθμό μόλις 1.946 μονάδων. Κάθε μία από αυτές τις μοτοσικλέτες, μάλιστα, έχει τον αύξοντα αριθμό της γραμμένο στη βάση του τιμονιού.

Βαμμένη σε μαύρο χρώμα, διαθέτει μια διακοσμητική λευκή λωρίδα που εκτείνεται από το μπροστινό φτερό και κατά μήκος του ρεζερβουαρ μέχρι το πλαϊνό πλαίσιο. Υπάρχει επίσης η μεγάλη τουριστική ζελατίνα και μια ιταλική σημαία εμφανίζεται μπροστά και στο κέντρο. Άλλα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν κεντρικό σταντ, προστατευτικά κινητήρα και βοηθητικά φώτα LED. Ξεχωρίζουν φυσικά οι διπλοί προβολείς με τον αετό του Mandello del Lario.

Πλούσιος εξοπλισμός και μοναδικά χαρακτηριστικά

Βασικά η έκδοση Guardia D'Onore του Moto Guzzi V85 TT βασίζεται πάνω στην πλούσια έκδοση Travel, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς ο εξοπλισμός της είναι στοχευμένος για ένα άνετο ταξίδι. Η Moto Guzzi έχει επιλέξει να τοποθετήσει στο τα ελαστικά Michelin Anakee Adventure για μεγαλύτερη άνεση, ησυχία και ασφάλεια στην άσφαλτο, χωρίς να χάνεται ο χαρακτήρας της περιπέτειας από τη μοτοσικλέτα. Για ακόμα πιο άνετο ταξίδι η Moto Guzzi έχει τοποθετήσει θερμαινόμενα grip και κεντρικό σταντ, ενώ στα ψηφιακά όργανα υπάρχει σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών. Υπάρχει σύστημα συνδεσιμότητας με smartphone μέσω της εφαρμογής Moto Guzzi MIA για να είσαι πάντα ενημερωμένος για την κατάσταση της μοτοσικλέτας και να απολαμβάνεις επιπλέον εφαρμογές όπως σύστημα πλοήγησης.

Ο κινητήρας του V85TT είναι ο γνωστός δικύλινδρος, αερόψυκτος V90 εγκάρσια τοποθετημένος των 853 κ.εκ., ο οποίος αποδίδει 76 ίππους και 82 Nm ροπής. Η μετάδοση της κίνησης γίνεται με άξονα, χαρακτηριστικό μοναδικό σε αυτήν την κατηγορία μοτοσικλετών. Διαθέτει αρκετά ηλεκτρονικά βοηθήματα όπως traction control, πέντε επιλογές οδήγησης και ABS το οποίο απενεργοποιείται, ενώ το βάρος της μοτοσικλέτας είναι 243 κιλά γεμάτο. Οι αναρτήσεις αποτελούνται από ένα ανεστραμμένο πιρούνι 41mm και ένα μονό αμορτισέρ πίσω, οι τροχοί είναι 19 ιντσών εμπρός και 17 ιντσών πίσω, ενώ τα φρένα είναι της Brembo.

Άνεση και ασφάλεια

Η μετάφραση των τεχνικών χαρακτηριστικών στο δρόμο είναι το δείγμα της πολύ καλής δουλειάς που έχει κάνει το ιταλικό εργοστάσιο. To Moto Guzzi V85 TT είναι κατ' αρχάς είναι αυτό που λέμε μια all around μοτοσικλέτα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μεγάλη ευκολία στην καθημερινότητα, να ταξιδέψει σε μεγάλες αποστάσεις, να κινηθεί με μεγάλη αξιοπρέπεια σε σπορ ρυθμό και δεν θα δυσανασχετήσει ακόμα κι αν χρειαστεί να περάσει από χώμα.

Οι θετικές εντυπώσεις ξεκινούν από τη θέση οδήγησης, με τα χέρια να έρχονται σε φυσική θέση στο φαρδύ τιμόνι και τα πόδια να «κουμπώνουν» στο ρεζερβουάρ. Η σέλα είναι επίσης πολύ άνετη και υπόσχεται ξεκούραστα ταξίδια ενώ υπάρχει το έξτρα πλεονέκτημα της ψηλής ζελατίνας, που προστατεύει πολύ καλά από τον αέρα σε όλες τις ταχύτητες.

Ο κινητήρας είναι ροπάτος και ελαστικός, κάτι που σημαίνει ότι δεν χρειάζονται πολλές αλλαγές ταχυτήτων, αν και αν χρειαζόταν δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα με το 6άρι κιβώτιο. Οι κραδασμοί λάμπουν διά της απουσίας τους και οι αποστάσεις καλύπτονται άνετα, οσο μεγάλες κι αν είναι. Σε αυτό βοηθάει το ρεζερβουάρ των 23 λίτρων, που δίνει αυτονομία αρκετά πάνω από 300 χιλιόμετρα.

Τεχνολογία και στιλ

Η συνεργασία του πλαισίου με τις αναρτήσεις είναι ίσως το highlight του V 85TT. Δεν είναι βέβαια supersport, και δεν αρέσκεται στην ακραία βιαιότητα, αλλά παντρεύει ιδανικά την άνεση της καθημερινότητας με την ανταπόκριση όταν ο ρυθμός ανέβει. Αυτό το Moto Guzzi είναι πρόθυμο να επιταχύνει, να φρενάρει και να στρίψει, δίνοντας στον αναβάτη του τη σιγουριά να κινηθεί σβέλτα σε κάθε δρόμο. Βοηθάει επίσης και η συμπεριφορά του άξονα μετάδοσης, που δουλεύει ιδανικά και δεν κάνει πουθενά αισθητή την παρουσία του.

Το Moto Guzzi V85 TT Guardia D'Onore μπορεί να χρησιμοποιεί και εκτός ασφάλτου - γι' αυτόν το λόγο άλλωστε το ABS μπορεί να απενεργοποιηθεί στον πίσω τροχό. Ο 19 ιντσών εμπρός τροχός προδίδει ότι το χώμα υπάρχει στο πεδίο χρήσης της μοτοσικλέτας και οι διαδρομές των αναρτήσεων κάνουν τη μοτοσικλέτα -λελογισμένα- κατάλληλη και για αυτήν τη χρήση.

Όπως όλες οι σύγχρονες adventure μοτοσικλέτες, η Moto Guzzi εξόπλισε το V85 TT με ψηφιακό πίνακα οργάνων TFT, που έχει σχεδιαστεί για να προσαρμόζεται στις συνθήκες φωτισμού του περιβάλλοντος, για να διασφαλίζει ότι είναι πάντα ορατό. Άλλα ηλεκτρονικά καλούδια περιλαμβάνουν το traction control καθώς και επιλέξιμα προγράμματα οδήγησης και cruise control. Η έκδοση αυτή διαθέτει επίσης θερμαινόμενα γκριπ και φώτα ομίχλης.

Το Moto Guzzi V85 TT βρίσκεται σε μια κατηγορία με πολύ μεγάλο ανταγωνισμό αλλά ιδιαίτερα στην έκδοση Guardia D'Onore έχει κάτι που το διαφοροποιεί. Παραμένοντας μια πολύ καλή και χρηστική μοτοσικλέτα, με τιμή 13.990 ευρώ, διαθέτει την προσωπικότητα το ιδιαίτερο στιλ που το καθιστούν μοναδικό και το κάνουν να ξεχωρίζει.

