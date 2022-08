Ξανά στο προσκήνιο οι ακραίες συμπεριφορές οπαδών, που και στην Ουγγαρία έκαιγαν καπελάκια της Mercedes.

Λίγες εβδομάδες μετά τα συμβάντα στις εξέδρες του Red Bull Ring στην Αυστρία και τη στιγμή που η ίδια η Formula 1 ξεκίνησε δημόσια την καμπάνια της εναντίον αυτών των συμπεριφορών, οι ανεγκέφαλοι οπαδοί «χτύπησαν» ξανά στην Ουγγαρία. Από το περασμένο σαββατοκύριακο στο Διαδίκτυο κυκλοφορούν βίντεο που δείχνουν κόσμο να καίει υλικό με το σήμα της Mercedes. Το ίδιο είχε καταγραφεί και στην Αυστρία.

Max Verstappen fans burning Lewis Hamilton merch at the Hungarian GP just now pic.twitter.com/yZoQoGl7hp

Η τεράστια αντιπαλότητα που αναπτύχθηκε ανάμεσα στον Μαξ Φερστάπεν και στον Λούις Χάμιλτον κατά τη διάρκεια της περσινής μάχης για τον τίτλο, και έφτασε στην κορύφωσή της στον αμφιλεγόμενο «τελικό» του Αμπου Ντάμπι, έχει περάσει και στους οπαδούς, που συχνά-πυκνά δείχνουν τη δυσαρέσκειά τους προς τον αντίπαλο του οδηγού που ακολουθούν, κυρίως με γιουχαΐσματα, αλλά και με τέτοιες ενέργειες.

Found on snapchat at the #AustrianGP



Burning a @MercedesAMGF1 cap.

Shit like this is weird asf man. Get a grip. pic.twitter.com/LP4wLQnnOJ