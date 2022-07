Ο Μονεγάσκος οδηγός της Ferrari δεν μπορεί να συγκρατήσει τα νεύρα του μετά το λάθος του στο Πολ Ρικάρ.

Το Grand Prix της Γαλλίας είχε πρόωρο, άδοξο και οδυνηρό φινάλε για τον Σαρλ Λεκλέρ. Ένα οδηγικό λάθος του οδηγού της Scuderia Ferrari, τον έστειλε εκτός πίστας στη στροφή 11, οδηγώντας τον σε εγκατάλειψη στον γύρο 18 (από τους 53).

Μία εξέλιξη καταστροφική στην προσπάθεια του Μονεγάσκου να αναδειχθεί φέτος Παγκόσμιος Πρωταθλητής της Formula 1, αφού αντί να μειώσει τη διαφορά από τον κάτοχο του τίτλου και πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Μαξ Φερστάπεν, την είδε να ανεβαίνει!

Total heartbreak for Charles Leclerc 💔 #FrenchGP #F1 pic.twitter.com/boNWYn8vlY

Πλέον ο 24χρονος είναι 63 πόντους πίσω από τον οδηγό της Red Bull Racing, διαφορά αρκετά μεγάλη δεδομένου πως έως τώρα το αντίπαλο στρατόπεδο δεν κάνει λάθη και απολαμβάνει περισσότερη αξιοπιστία.

Πέρα από τη σκληρή αυτοκριτική που έκανε μπροστά στις κάμερες ή την κραυγή απόγνωσης μέσω team radio στιγμές μετά το λάθος, ο Λεκλέρ είχε και μία σειρά αντιδράσεων – ενδεικτικών της κρισιμότητας του λάθους του.

Στο video που ακολουθεί, μπορείτε να τον δείτε να χτυπιέται βγαίνοντας από την πληγωμένη F1-75, να πετάει τα γάντια του κι έπειτα να είναι τόσο απογοητευμένος που οι κριτές της πίστας προσπαθούσαν να τον παρηγορήσουν.

Δείτε περισσότερα στο παρακάτω video…

Heartbreaking video of Charles Leclerc after his crash 🎥😭 pic.twitter.com/WBzoQlasup