Η τέταρτη νίκη της Scuderia Ferrari στη φετινή σεζόν της F1 σήμανε και την τέταρτη κόκκινη σημαία με το αλογάκι στην έδρα της ιταλικής μάρκας.

Η δεύτερη συνεχόμενη νίκη της Scuderia Ferrari στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 μείωσε μεν την απόσταση του Σαρλ Λεκλέρ από τον Μαξ Φερστάπεν στο βαθμολογικό πίνακα, όμως η εγκατάλειψη του Κάρλος Σάινθ μετρίασε τη χαρά στην ιταλική ομάδα.

Τηρώντας το έθιμο να προσθέτουν μία σημαία της Ferrari πάνω από την κεντρική είσοδο των γραφείων στο Μαρανέλο μετά από κάθε νίκη σε Grand Prix, οι άνθρωποι της ιταλικής ομάδας τοποθέτησαν και την τέταρτη κόκκινη σημαία με το αλογάκι.

Αυτή τη φορά μας έδειξαν σε βίντεο ποιος αναλαμβάνει αυτή τη… δύσκολη αποστολή, να βάλει μία σημαία δίπλα σε αυτήν της Ιταλίας. Τελικά είναι οι άνδρες της υπηρεσίες πυρασφάλειας του εργοστασίου του Μαρανέλο αυτοί που σκαρφαλώνουν στη σκάλα.

If you wondered how we put up the flag, here’s how it’s done 🎥 pic.twitter.com/xq7j44frg8