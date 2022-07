Ο οδηγός της McLaren ήταν εκνευρισμένος με τον τρόπο που οι αγωνοδίκες επέβαλαν ποινές για παραβίαση των ορίων πίστας στον αγώνα του Σπίλμπεργκ.

Στο Grand Prix Αυστρίας τα όρια πίστας ήταν ένα σημαντικό ζήτημα που μας απασχόλησε όλο το τριήμερο. Την Παρασκευή μάλιστα αρχικά είδαμε τον Σέρχιο Πέρεζ να περνά στο Q3, έχοντας παραβιάσει τα όρια πίστας, με τους αγωνοδίκες να τον τιμωρούν σχεδόν τρεις ώρες μετά τη λήξη των κατατακτηρίων.

Στον αγώνα της Κυριακής αρκετοί οδηγοί δέχτηκαν ποινή 5 δευτερολέπτων λόγω παραβίασης των ορίων πίστας. Ένας εξ’ αυτών ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren, o oποίος μάλιστα χαρακτήρισε "ανόητο" τον τρόπο με τον οποίο επιβάλλονταν οι ποινές.

«Είμαι αρκετά χαρούμενος από την εμφάνισή μου. Το μόνο αρνητικό ήταν τα 5 δευτερόλεπτα ποινής για τα όρια πίστας. Έκανα από νωρίς δύο παραβιάσεις και είχα την τελευταία προειδοποίηση αρκετά γρήγορα. Για αρκετή ώρα οδηγούσα με μία τελευταία προειδοποίηση, σε μία πίστα που είναι πολύ δύσκολη για να μείνεις εντός των ορίων. Ειδικά όταν μάχεσαι, πιέζεις και θέλεις να μείνεις κοντά στα μονοθέσια που είναι μπροστά. Ξεπέρασα πολλές φορές τα όρια πίστας και αυτό μας κόστισε, έπρεπε να ήμασταν μπροστά από τον Σουμάχερ στο τέλος. Αλλά δεν μπορείς εδώ να δεις τις γραμμές, πρέπει να μαντέψεις και δεν είμαι καλός σε αυτό. Βγήκα εκτός στη στροφή 1 μετά από λάθος μου, μπλόκαρα το ελαστικό και έχασα χρόνο. Αυτό είναι πολύ ανόητο και δεν πιστεύω πως έπρεπε να τιμωρηθώ», ανέφερε ο Βρετανός στο Sky Sports.

Η McLaren είδε και τα δύο της μονοθέσια να τερματίζουν εντός της βαθμολογούμενης 10άδας, παρά την κακή εμφάνιση την Παρασκευή και το Σάββατο. Όμως η αγωνιστική της κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί, μιας και βρίσκεται πλέον ισόβαθμη με την Alpine στην 4η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών με 81 βαθμούς.

Η βρετανική ομάδα έχει παραδεχθεί πως δεν πρόκειται να φέρει μεγάλες αναβαθμίσεις σύντομα, μιας και έχει επηρεαστεί αρνητικά από τις αυξανόμενες τιμές στο κόστος λειτουργίας και αυτό την επηρεάζει με βάση το Budget Cap.

If only there was this much papaya in the stands every week. 😉



Thanks for all the support, McLaren fans... from Austria and around the world. 🌍🧡#FansLikeNoOther pic.twitter.com/YbzCDBpP8P