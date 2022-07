Ο Ισπανός βλέπει συνεχή βελτίωση στον εαυτό του και πιστεύει πως θα μπορούσε να είναι εκείνος στην pole position στο Σπίλμπεργκ.

Πολύ κοντά στο να πανηγυρίσει τη δεύτερη pole position της καριέρας του βρέθησε στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Αυστρίας ο Κάρλος Σάινθ. Ο Ισπανός έδωσε φοβερή μάχη με τον teammate του Σαρλ Λεκλέρ, όμως την τελευταία στιγμή αυτός που κατάφερε να γράψει τον ταχύτερο γύρο ήταν ο Μαξ Φερστάπεν, με μόλις 82 χιλιοστά του δευτερολέπτου να χωρίζουν τους τρεις πρώτους!

Οι δύο κόκκινες σημαίες που προκάλεσαν οι οδηγοί της Mercedes-AMG επηρέασαν την έκβαση του Q3, με τον Σάινθ να τονίζει πως υπήρξαν σημεία όπου του στέρησαν την ευκαιρία να βρεθεί στην pole position.

«Σίγουρα όταν κοιτάς τι έγινε και βλέπεις πόσο κοντά ήσουν... σκέφτομαι πως υπάρχουν σημεία που άφησα αυτό το δέκατο του δευτερολέπτου που θα μου έδινε την pole. Είμαι σίγουρος όμως πως και οι άλλοι ξέρουν σημεία που έχασαν χρόνο. Το καλό είναι πως κάναμε έναν καλό χρόνο στο τέλος του Q3. Δεν ήταν εύκολο, τα ελαστικά ήταν πολύ κρύα μετά την κίτρινη σημαία. Εμπιστεύθηκα το μονοθέσιο, οι στροφές 1 και 3 δεν ήταν οι πιο εύκολες αλλά ξέρω που θα μπορούσα να είχα εξασφαλίσει καλύτερο πέρασαμα, που κρυβόταν ο καλύτερος χρόνος. Εύχομαι να το είχα κάνει λίγο καλύτερα. Θα αποδεχθώ την 3η θέση και το πόσο κοντά ήμουν στους δύο πρώτους», ανέφερε ο Ισπανός οδηγός της Scuderia Ferrari.

